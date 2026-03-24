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外交部反制「改稱南韓」奏效？　傳韓方將提台灣可接受方案

▲▼韓國電子入境卡系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」。（圖／翻攝自Korean e-arrival card）

▲韓國電子入境卡系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」。（圖／翻攝自Korean e-arrival card）

記者詹詠淇／台北報導

針對韓國電子入境系統中「出發地」及「下一目的地」兩欄位不當標示我國，外交部及我國駐韓國代表處持續向韓方表達嚴正關切及溝通交涉，並公開促請韓方於本月31日前就相關問題回覆我方，若未於月底前回應，我國將自4月1日起於「台灣電子入國登記表」中的南韓英文調整為「KOREA（SOUTH）」。據了解，駐台北韓國代表部已向我國外交部表達，韓國外交部有相關應處，會提出我方可接受的方案。

外交部今（24日）上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部亞東太平洋司司長林昭宏大使進行業務簡報。

林昭宏表示，外交部及我國駐韓國代表處持續就韓國電子入境卡系統中「出發地」及「下一個目的地」兩欄位對我國的不當標示，向韓方表達嚴正關切並進行交涉，並公開促請韓方於3月31日前就相關問題回覆我方。

林昭宏指出，為維護國家尊嚴及落實對等原則堅定立場，如果韓方屆期仍未提出正面回應，我國政府將自今年4月1日起，於我國「台灣電子入國登記表」中「出生地」及「居住地」欄位之下拉式選單，將韓國英文標示由「Korea, Republic of」調整為「KOREA （SOUTH）」。

林昭宏強調，台韓民間長期在經貿、文化、觀光及人員往來等領域交流密切、互動友好，我國十分珍視雙方得來不易情誼，希望韓方本於相互尊重與對等原則，正視我方訴求，儘速完成更正，以維繫雙邊關係的良性發展。

據了解，駐台北韓國代表部已向我國表達，韓國外交部有相關應處，會提出我方可接受的方案。

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