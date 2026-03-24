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清明掃墓防火動起來！　南消一大後壁消防巡墓＋設水桶守護平安

▲南消一大隊後壁消防分隊加強公墓巡邏，提前防範清明火警。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消一大隊後壁消防分隊加強公墓巡邏，提前防範清明火警。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，掃墓祭祖人潮陸續湧現，台南市消防局後壁消防分隊提前啟動防火應變機制，攜手後壁區公所加強轄內公墓巡邏，並於墓區周邊設置儲水桶，提供民眾就近取水使用，盼在火苗初起時即可即時撲滅，降低火災發生風險。

消防局指出，每年清明期間因焚燒紙錢、燃放爆竹所引發的墓地及雜草火警時有所聞，尤其在乾燥及強風環境下，更容易迅速延燒。為此，後壁消防分隊除強化巡邏密度外，也主動深入祭祀相關場所進行宣導，從源頭降低用火風險。

▲南消一大隊後壁消防分隊加強公墓巡邏，提前防範清明火警。（記者林東良翻攝，下同）

此次行動中，消防人員特別準備實用的「提水袋」分送民眾，提醒掃墓時隨身攜帶水源，於焚燒紙錢後立即澆熄餘燼，避免暗火復燃釀災。看似一個簡單動作，往往就是防止火警的關鍵一刻。

消防局長楊宗林表示，清明祭祖應以安全為前提，呼籲民眾落實防火口訣「4不1要」：除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、菸蒂「不」亂丟、爆竹「不」燃放，垃圾「要」帶走，從每一個小習慣做起，共同守護環境安全。

▲南消一大隊後壁消防分隊加強公墓巡邏，提前防範清明火警。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲也提醒，慎終追遠是重要的傳統價值，但更應兼顧公共安全與環境保護。掃墓祭祖時務必提高警覺，避免留下火種，讓追思先人之行在平安中完成。

▲南消一大隊後壁消防分隊加強公墓巡邏，提前防範清明火警。（記者林東良翻攝，下同）

當春風吹過山頭，紙灰若未熄滅，往往就是火災的起點。與其等火勢蔓延，不如在一開始就把火收住——清明的意義，不只是思念，更是一份對土地的守護。

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