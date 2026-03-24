揭國民黨「皇城內一片祥和」假象　綠：鄭麗文一心只想著鄭習會

▲前總統馬英九、馬英九基金會前執行長蕭旭岑。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨內近期紛爭不斷，包含黨內對軍購案態度不同調；新竹縣長初選互控黑道、賄選；甚至前總統馬英九辦公室準備提告親信、現任國民黨副主席蕭旭岑。對此，民進黨今（24）日表示，國民黨主席鄭麗文上任後，對外大談團結、表面營造「皇城內一片祥和」假象，實則黨內權力鬥爭早已「失序、失控」。鄭麗文對黨內「火燒厝」視而不見，一心只想著「鄭習會」，這種蒙蔽雙眼、唯中是從的立場，完全無視台灣主流民意。

民進黨發言人韓瑩直言，國民黨內部早已亂成一鍋粥，所謂的團結僅是虛幻。前總統馬英九辦公室傳出準備提告昔日親信、現任副主席蕭旭岑，引發權鬥與路線之爭；地方選舉同樣殺到見骨，如新竹縣長初選中，陳見賢與徐欣瑩互控黑道、賄選，黨中央卻充耳不聞。

韓瑩指出，國民黨不僅地方失序，在國會更是荒腔走板，召委廖先翔主持會議竟無故離席，讓中國籍人士李貞秀坐上主席台，這究竟是有意破壞國會體制，還是公然向中國示好？

韓瑩表示，鄭麗文領導下的黨中央無視基層炸鍋與縣市長候選人的抱怨，執意卡關中央政府總預算，甚至在強推「國防特別預算條例」時不顧黨內異音，完全缺乏現代戰爭的戰略邏輯。

韓瑩感嘆，鄭麗文對黨內火燒厝視而不見，一心只想著「鄭習會」，甚至對媒體誇言「兩岸交流是選舉大利多」、「習近平的背書很重要」，這種蒙蔽雙眼、唯中是從的立場，完全無視台灣主流民意。

韓瑩強調，儘管在野黨試圖阻撓，國軍國防戰力提升仍按計畫推進，首批2架 MQ-9B 高階武裝無人機已於2026年如期達成交機，明年將再交付2架；F-16V Block 70 首架新戰機預計於今年九月抵台。此外，ALTIUS 600M 無人機、M1A2T 戰車、魚叉飛彈系統及 MS-110 偵照莢艙等多項裝備，也將在今年陸續交付，充實不對稱作戰實力。

韓瑩呼籲，面對中共軍事威脅，台灣必須加速推動「不對稱作戰」與「非紅供應鏈」。國家安全不應成為黨派鬥爭或個人追求「鄭習會」光環的籌碼，當國民黨沉溺於粉飾太平與親中立場時，外部威脅並未減弱，唯有儘快通過預算、重建台美軍事互信，台灣才能在印太戰略中站穩地位。