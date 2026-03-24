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跨越山海共創保育！太魯閣與韓國濟州道漢拏山　結姊妹國家公園

▲▼太魯閣國家公園管理處長劉守禮與韓國濟州道漢拏山國立公園管理所長鄭根植簽署合作備忘錄。（圖／太管處提供，下同）

太魯閣國家公園管理處長劉守禮與韓國濟州道漢拏山國立公園管理所長鄭根植簽署合作備忘錄。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處24日與韓國濟州道漢拏山國立公園管理所正式締結為姊妹國家公園。國家公園署長王成機強調，此次締盟不僅是繼陽明山國家公園與慶州國立公園後的第2例台韓合作，更是國家公園邁向國際化、強化全球生態廊帶串連的重要里程碑。

王成機署長於見證儀式致詞時指出，今日適逢漢拏山國立公園成立56周年也是太魯閣國家公園成立40周年的重要時刻。兩座國家公園皆具備世界級的自然資本，漢拏山作為聯合國教科文組織（UNESCO）認定的世界自然遺產，其火山地質與垂直生態分布享譽國際；而太魯閣則以古老岩層抬升的大理岩峽谷景觀聞名。

▲▼太魯閣國家公園管理處長劉守禮與韓國濟州道漢拏山國立公園管理所長鄭根植簽署合作備忘錄。（圖／太管處提供，下同）

國家公園署長見證太魯閣國家公園管理處與韓國濟州道漢拏山國立公園管理所正式締結為姊妹國家公園。

王成機表示，面對氣候變遷與生物多樣性喪失的全球挑戰，國家公園署積極導入《昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架（GBF）》精神，透過跨國夥伴關係的建立，分享台灣在棲地復育與永續治理的實務經驗，共同守護全民共享的永續資產。

▲▼太魯閣國家公園管理處長劉守禮與韓國濟州道漢拏山國立公園管理所長鄭根植簽署合作備忘錄。（圖／太管處提供，下同）

太魯閣國家公園管理處長劉守禮表示，推動永續守護工作，「夥伴關係」是核心關鍵，感謝漢拏山國立公園所長鄭根植在這重要日子，專程率團到台灣與太魯閣締結為姊妹國家公園。太魯閣國家公園除了對內連結專家學者、志工、園區內外社區及社會大眾的支持，對外與漢拏山締盟則是為國家公園注入國際專業能量。夥伴不僅可以互相幫忙，更是一起努力、互相鼓勵、攜手合作前行的重要力量。未來希望能在國家公園的保育研究、各方面的經營管理，與漢拏山國立公園有更多的經驗分享與交流。鄭根植所長則表示，很高興能與太魯閣國家公園結為姊妹國家公園，也期待未來有更多的合作。

▲▼太魯閣國家公園管理處長劉守禮與韓國濟州道漢拏山國立公園管理所長鄭根植簽署合作備忘錄。（圖／太管處提供，下同）

國家公園署、太魯閣國家公園管理處與韓國濟州道漢拏山國立公園管理所姊妹國家公園團隊大合照。

簽約儀式現場特別展示了太魯閣的「台灣高山杜鵑」與漢拏山的「映山紅」2種型態相近的杜鵑花照片，象徵雙方在保育路上攜手同行的決心。

王成機署長最後強調，國家公園署會持續推動與其他各國國家公園建立交流合作關係，將永續治理轉化為日常文化，讓台灣的國家公園不僅是自然資源的寶庫，更是對接國際保育趨勢、推動氣候韌性的關鍵場域。
 

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