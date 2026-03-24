陳亭妃質詢催動南捷進度　工程會4月現勘藍線拚10月發包

▲立委陳亭妃於立院質詢，力促台南捷運路網加速推動。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



台南捷運建設進度備受關注，立委陳亭妃24日於立法院總質詢時，針對南捷長期卡在「運量不足」與「財務風險」審查爭議，向行政院長卓榮泰及交通部長陳世凱提出具體建言，主張中央應跳脫單一路線思維，以整體路網發展作為評估基準。

陳亭妃質詢獲行政院正面回應，行政院公共工程委員會也承諾，預計4月中旬赴台南現勘藍線第一期，力拚今年10月順利發包。

陳亭妃指出，台南捷運推動遲緩，主因在於中央長期以運量與財務風險為審查核心，導致計畫反覆往返、進度受阻。她在質詢中展示台南捷運整體路網圖強調，藍線第一期雖為目前進度最快路段，但單一路線難以支撐運量與經濟效益，應優先建構「半環狀」路網，才能真正帶動城市發展。

她進一步指出，包括延伸至高鐵站的藍線延伸線、串聯南科與沙崙的深綠線，以及跨縣市銜接高雄的紅線，均屬爭議較低、土地取得相對容易的路段，若能優先推動，將可串聯產業與交通節點，帶動整體運量成長。

陳亭妃直言，捷運審查不應停留在「辦公室思維」，應納入地方實務與發展需求。她強調，當南科、沙崙、高鐵及高雄軌道路網逐步串聯，民眾搭乘意願自然提升，運量問題也將迎刃而解，屆時再推動綠線等需高度社會溝通的路段，將更具可行性。

對此，行政院長卓榮泰表示，重大建設應以軌道為基礎，帶動長期發展，並認同沙崙與高雄為推動「大南方新矽谷」的重要雙核心，軌道串聯勢在必行，將責成交通部以「軌道先行、帶動產業」的方向，加強與地方溝通，加速計畫核定。

交通部長陳世凱也回應，針對藍線延伸線、紅線與深綠線等計畫，將責請鐵道局逐案檢視，並協助地方政府在計畫中強化都市發展願景與運量評估，讓審查更順利推進。

至於進度最受矚目的藍線第一期，行政院公共工程委員會主委陳金德指出，目前基本設計審查已啟動，預計4月中旬將率專家委員南下現勘。若程序順利，將全力支持後續發包作業。

陳亭妃對此表示肯定，並強調將持續督促中央與地方協同推進，力拚藍線第一期於今年10月順利發包，讓台南正式邁入軌道建設新階段。

當城市的未來被一條條軌道串起，捷運不只是交通工具，更是發展的骨架。這場關於路網的拉鋸，不只是速度之爭，而是台南下一個世代的方向選擇。