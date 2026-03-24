跆拳道甜心王婕菱歐陸奪金台南三強凱旋　陳亭妃桃機接機力挺

▲立委陳亭妃赴桃機接機，為選手掛花圈並致贈鼓勵金。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台灣跆拳道再傳捷報！年僅17歲的「跆拳道甜心」王婕菱，在歐洲賽場寫下驚艷成績，首度挑戰成人組即於荷蘭公開賽女子46公斤級奪下金牌，隨後轉戰比利時公開賽再摘銀牌，展現超齡實力，立委陳亭妃24日一早親赴桃園國際機場接機，迎接包括王婕菱、徐皓祐、王薇嘉在內的「台南三強」凱旋，盛讚他們是「台灣的超級新星」。

此次歐陸征戰，台南三位選手同步出擊荷蘭公開賽與比利時公開賽，整體表現亮眼。其中徐皓祐在比利時公開賽奮力奪下銀牌，王婕菱則以連勝之姿勇奪金牌，再於比利時站延續氣勢摘銀，成績斐然。

王婕菱過去在青少年賽場已是焦點人物，2024年於女子44公斤級橫掃世青賽與世界中運雙金，2025年更受邀擔任巴林亞青運中華隊掌旗官。令人驚艷的是，她在今年3月剛滿17歲，隨即挑戰競爭更激烈的成人組賽事，首戰即奪金，展現極強抗壓性與技術成熟度。

接機現場氣氛熱烈，陳亭妃親自為選手掛上花圈，並致贈鼓勵金。她表示：「婕菱真的是地表最強17歲！皓祐和薇嘉也展現台南子弟不認輸的氣勢。」她強調，能在17歲就於成人組奪金，代表的不只是天分，更是長期訓練累積的實力與意志力。

陳亭妃也指出，未來將持續爭取更多體育資源，從訓練環境、醫療防護到心理支持全面升級，成為選手最堅實後盾，協助他們在亞運、奧運等國際賽場持續發光。她感性表示：「妳們在前面衝，我們在後面撐，每一面獎牌背後，都是無數次的汗水與堅持。」

面對未來更高層級挑戰，陳亭妃勉勵選手，「獎牌是實力的證明，但那股不認輸的眼神，才是最讓對手害怕的武器。」選手們也表示，對於這次驚喜接機深感感動，將把這份支持化為動力，持續精進，為台灣爭取更多榮耀。