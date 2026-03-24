丹麥也扈從中國「把台灣列中國公民」　外交部：不更正將採反制措施

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

除了南韓在電子入境系統矮化我國，丹麥居留證也矮化我國，在國籍欄直接稱「中國」。對此，外交部發言人蕭光偉今（24日）表示，丹麥政府扈從中國的外交敘事，不僅明顯違背歐盟外交政策與實踐，也有違民主與人權原則，外交部對此表達嚴厲譴責。如果丹麥政府未積極回應我更正訴求，我方將採取進一步反制措施。

外交部今（24日）上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部亞東太平洋司司長林昭宏大使進行業務簡報。蕭光偉表示，丹麥政府扈從中國的外交敘事，將旅居丹麥的我國人居留證國籍標記為「中國」的作法，不僅明顯違背歐盟外交政策與實踐，也有違民主與人權原則，外交部對此表達嚴厲譴責。

蕭光偉指出，如果丹麥政府未積極回應我更正訴求，續屈從中國壓力，我方將採取進一步反制措施。

蕭光偉說，外交部嚴正呼籲丹麥政府早日提出我方可接受的解決方案，即刻改正對我國人居留證國籍欄位的錯誤註記，並遵循歐盟的外交政策實踐，以維護雙方長期友好的合作關係。切勿因本案嚴重影響丹麥在台形象與商譽，進而損害台丹雙邊關係及合作前景。