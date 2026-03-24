TPASS回饋金「連2月無法發」　16.8萬通勤族苦等

▲TPASS 2.0常客回饋金明將二度延後發放。（資料圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

TPASS 2.0常客優惠2月回饋金確定明天(25日)仍無法入帳，雖立院法日前通過38項新興計畫預算可先行動支，包括TPASS執行計畫75.2億元，不過繼積欠1月回饋金上月未發放後，明天原定發放的2月回饋金仍確定二度延遲發放，根據統計，領不到1月及2月回饋金旅客人數擴大為16.8萬人，金額達1539萬元。

中央政府總預算日前卡關，首波影響7.2萬名民眾2月25日無法領取1月的TPASS通勤月票回饋金，立法院會3月6日雖表決通過38項新興計畫預算可先行動支，約718億元，其中包括TPASS執行計畫75.2億元。

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不過行政院認為「總預算割裂合法性受質疑，無此例，也不宜開此例」，公文仍躺在行政院，迄今各部無法處理運用。

由於明天(25日)原定發放TPASS 2.0常客優惠2月回饋金，也確定通勤月票旅客無法領取，加上1月積欠未發回饋金，延遲發放時程未定。

對此，公路局說明，經統計，115年1月至2月TPASS 2.0常客回饋金額約1,539.1萬元，至於TPASS預算執行，將依據行政院政策指示辦理。

根據公路局統計，115年1月延遲發放回饋金影響人數為7萬9098人，積欠回饋金額為854萬2378元；2月延遲發放回饋金影響人數為8萬9602人，積欠回饋金額為684萬8599元，總計1月及2月無法領取回饋金人數共16萬8700人，積欠回饋金高達1539萬977元。