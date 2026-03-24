男走私泰國壯陽藥PO網賣賺300萬　嘉義檢偵結起訴

▲嘉義地檢署外觀 。（資料照／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導



嘉義一名35歲林姓男子，從泰國走私多款未經核准的壯陽及處方藥品回台，並透過各大網路平台販售，嘉義地檢署近日偵查終結，認定林男違反藥事法提起公訴。

起訴書指出，林男2022年11月至204年9月間，在泰國購買含有「Sildenafil」、「Dapoxetine」及「Tenofovir disoproxil」禁藥之名稱為「 KAMAGRA oral Jelly 」、「 KAMAGRA-100 」、「 TENO-EM 」、「 Super KAMAGRA 」、「Mylan」等商品並輸入，隨後於網路平台販售禁藥，合計販售金額累計達300萬元。

台中市政府衛生局2024年1月9日接獲民眾陳情，即於同年月19日15時5分許，以統一超商賣貨便購買上開泰國果凍3盒並送檢，驗出該商品內含有藥品成分「Sildenafil」。經法務部調查局調查官於同年9月26日在林男住所執行搜索。

現場扣案泰國超級雙效錠253包、TENO-EM 1盒、SUPER-IN橘子口味雙效錠63盒、泰國果凍1106包、泰國果凍18盒、Mylan藥品9盒、鑑識驗餘檢體1箱等。林男因違反藥事法案件，檢方偵查終結依刑事訴訟法提起公訴。