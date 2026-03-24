南消第六大隊強化火場應變　救災能力測驗實戰上陣

▲南消第六大隊辦理救災能力測驗，強化消防人員火場應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為全面提升消防人員火場應變能力與現場安全管理，台南市消防局第六救災救護大隊於24日辦理「救災能力精進測驗」，透過實務操作與情境模擬演練，強化第一線消防人員災害搶救技能與自我防護觀念，確保救災行動在安全前提下高效執行。

消防局表示，本次測驗以「安全有確保，搶救才開始」為核心理念，透過制度化訓練與實測機制，提升外勤人員火場搶救與自救能力，進一步保障消防人員與市民生命財產安全。訓練不只是熟練動作，更是在壓力與時間限制下，檢驗每一個判斷與反應是否到位。

此次測驗聚焦三大核心項目，包括「緊繃繩系統架設」、「個人火場防護裝備著裝操作」以及「梯間快速布線與熱顯像儀運用」。其中，緊繃繩系統需於180秒內完成架設，考驗救助技術與團隊默契；個人裝備著裝則要求120秒內完成並確認功能正常；另透過情境式梯間布線演練，結合分水器與熱顯像儀操作，強化火場搜索與滅火效率。

第六救災救護大隊大隊長邱淵明指出，本次測驗採情境模擬方式進行，由專責教官團全程督導並擔任安全官，確保每一項訓練符合安全規範。測驗前亦完成器材檢整與風險評估，並建立緊急應變通報流程，降低訓練風險，同時深化消防人員安全意識。

消防局長楊宗林表示，隨著災害型態日趨複雜，消防救災已從單一技能操作，轉變為整體應變系統的整合運作。本次測驗結合實務操作與安全管理機制，是落實現代化救災策略的重要一環，未來也將持續透過密集訓練與制度精進，打造更專業且安全的消防團隊。



市長黃偉哲強調，消防人員肩負守護市民安全的重要使命，唯有持續精進救災能力與安全機制，才能在關鍵時刻發揮最大效能，同時確保第一線人員自身安全，讓市民生活在更安心的城市環境中。

當火場瞬間升溫、視線被煙吞沒時，真正能守住生命線的，不只是勇氣，而是反覆訓練後留下的本能。這場測驗，不只是考驗，更是把「安全」刻進每一次出勤的起點。