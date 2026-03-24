拐烏干達學生當奴工「每天工作10hrs」　苗栗副處長二審重判7年

▲備受國際與社會關注的「中州科大烏干達留學生淪黑工案」，當中苗栗官員二審維持重判。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

備受國際與社會關注的「中州科大烏干達留學生淪黑工案」，案情有最新進展。台中高分院今（24）日針對苗栗縣政府官員涉嫌圖利、護航仲介弊案做出二審宣判。其中，時任苗栗縣政府勞青處副處長的涂男，因干預調查並施壓下屬，維持一審原判，重判有期徒刑7年、褫奪公權4年；而同案被告廖姓承辦人，則因受長官脅迫且轉為證人，維持免刑。

回顧全案，中州科技大學於2022年間，以高額獎學金、全英文授課及提供實習就業機會為誘餌，誘騙16名烏干達學生來台求學，未料學生抵台後，夢想竟是噩夢，他們被派往雲林、苗栗等地工廠擔任「黑工」，每月超時工作逾300小時，過著被嚴重剝削的奴工生活。

學生因不堪長期壓榨，憤而向媒體舉發，事件爆發後引發國際關注。苗栗縣政府當時獲報進行調查，不料時任勞青處副處長的涂男，接受陳姓仲介請託後，竟公然介入行政調查，不僅強行換掉原本的承辦人員，改由廖男接手，甚至語帶威脅向屬下施壓，要求配合業者。

最終，苗栗縣府報告竟為「查無違法」為結論函覆勞動部，聯手護航仲介規避總計約100萬元的行政罰鍰。

法院一審判決指出，中州科大柴姓前副校長、推廣中心藍姓前主任等人，依違反《人口販運防制法》等罪判刑，目前該部分仍在上訴二審中。至於苗栗縣府官員貪瀆部分，二審法官今日判決涂男維持7年徒刑，全案仍可上訴。