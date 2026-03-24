胞弟原有意脫黨選桃市議員　郭昱晴澄清：已退選、全力支持黨提名人

▲民進黨不分區立委郭昱晴胞弟郭昱文。（圖／翻攝自Facebook／郭昱文）

記者詹詠淇／台北報導

媒體報導指出，民進黨不分區立委郭昱晴胞弟郭昱文原打算脫黨投入桃園第12選區（觀音區）議員選舉，引發爭議，地方擔憂恐造成提名全滅。對此，郭昱晴今（24日）在社群平台貼出郭昱文的聲明，強調郭昱文先前參選為其個人決定，與她無關，且郭昱文目前已決定退選，相關議題至此告一段落，她全力支持民進黨正式提名的參選人。

郭昱晴透過Threads發布聲明說明，郭昱文先前參選為其個人決定，與本人無涉。「本人一向尊重家人之個別選擇，但其政治行為與本人立場無關。郭昱文目前已決定退選，相關議題至此告一段落」。

針對外界所稱「由本人培養、規劃從政」等說法，郭昱晴駁斥，完全不符事實，郭昱文過去僅曾於本人桃園服務處短期兼職協助行政工作，並非公費助理，更無任何所謂政治培養或安排選舉之情事。

郭昱晴重申，本人身為民進黨立法委員，立場始終一致且明確，「全力支持本黨正式提名之候選人，並將配合黨中央及地方黨部的整體選戰布局，爭取最大勝選」。

最後，郭昱晴強調，選舉關鍵在於團結，任何可能造成支持者混淆或影響整體戰力的行為，皆非本人所樂見，本人也將持續以大局為重，與所有黨內同志並肩作戰。對於部分未經查證之說法與刻意連結，本人深表遺憾，也呼籲外界勿過度延伸，回歸事實。

郭昱文也發布聲明表示，這段時間，針對是否參與本次地方選舉，經過審慎思考，也與家人及各方前輩充分溝通，他深刻體認到，公共事務參與不僅需要熱情，更需要長期的預備、紮實的基礎與對地方的深入理解，「現階段的我，仍有許多需要學習與累積。因此，我決定不參與本次選舉，將腳步放緩，先投入更多時間在公共議題的學習與實務參與上，持續關心社會、累積能量」。

郭昱文相信，從政不是一時的選擇，而是一段長期的承擔，未來若有更成熟的準備，再以更好的狀態為社會貢獻心力。