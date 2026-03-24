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美伊戰火燒毀外交經貿契機　普丁將訪華、巴西大豆整改團磋商檢疫

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲ 美國總統川普推遲訪華行程，白宮含糊指出「5月」依舊很忙。（圖／路透）

記者任以芳／台北報導

美伊局勢牽動中東情勢難解，隨著川普「延遲訪華」的消息獲得白宮證實，美方誠意開始受到外界質疑。但川普不來，字有其他貴客到訪，談還是美國在意的事。俄羅斯媒體昨23日證實，總統普丁（Vladimir Putin）將公布訪華行程。另外，川普訪華推遲，外界關注可能達成協議的中國採購大豆恐怕也涼了，巴西農業部抓住美方缺位的空窗期，宣布派遣官員赴華針對大豆標準進行整改磋商，更加凸顯美國自身誠意缺失與陷入中東泥淖帶來的多重外交代價損失。

川普推遲訪華！白宮預告「5月很忙」誠信受疑

美國白宮18日指出，中國已經同意推遲美國總統川普訪問北京的行程。國際市場第一時間做出劇烈反應。芝加哥期貨交易所的大豆期貨應聲跳水，顯示出市場對中美貿易休戰協議執行面的高度憂慮。川普先前曾以「不派兵護航就取消訪華」作為威脅，隨後財政部長貝森特（Scott Bessent）雖澄清主因是中東戰事吃緊，但從高調宣佈到臨時變卦，已讓外界看穿美國目前在多線外交上的分身乏術，更暴露把元首會晤視為談判籌碼的「邊打邊談」慣性。

至於「川習會」延期後可能會晤的時間？白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）給了這樣回答，「總統川普5月在國內有些事務需要處理，相信習主席同樣非常忙碌，我們會盡快確定會晤日期。」

美國正因中東戰事與伊朗危機陷入泥淖，預料川普5月很忙是事實，更多是政治上的「利益」取捨。回顧美國歷任總統訪華均需數月協調，所有的談判條件都是會晤前喬好。以外交實務角度來看，川普「延遲訪華」不只是日程調整，前期龐大的「技術性磋商」可能隨之停擺或作廢。

川普若重視中美關係，身為白宮發言人不應以「5月很忙」這種模糊語句帶過，也讓外界合理質疑，白宮內部對於「印太戰略」與「中東泥淖」的優先順序是否有出現「混亂」或依舊「自信」。現在川普不確定性甚至導致可能的貿易成果「涼了」，市場對中美第二階段協議（或新的貿易框架）執行力是否產生懷疑。

▲▼ 美國大豆。（圖／路透）

▲競爭對手美國陷入中東泥淖，巴西更加極力保住中國大豆市場。（圖／路透）

挽救出口危機！巴西大豆整改團訪華磋商檢疫

對比美國猶豫之際，對手國巴西在經貿領域反應「迅速又務實」。首先，中國是大豆最大進口國，美國與巴西是前兩大供應國。中美貿易戰後，中國轉向巴西，巴西大豆目前已佔據中國進口量的60%以上。美國正忙著中東戰事，訪華延遲空窗好時機，對手巴西怎麼錯過？

當外界都在關注「川習會」重頭戲之一，去年10月中美達成貿易休戰協議，其中一項重要內容就是中國承諾採購美國農產品，隨著美方訪華日期遲遲懸而未決，巴西農業部長法瓦羅（Carlos Fávaro）17日宣布下周派遣官員赴陸，針對大豆檢驗及安全標準展開磋商。

針對去年被查出的質量問題，巴西採取主動整改，保證確保符合標準。不管「川習會」是否成行，這種「務實外交」目的十分明確：一是巴西農業部很清楚定位，強調維持穩定的貿易關係，解決出口危機，保住中國這位大客戶。

二是全球經濟開始陷入不穩定期，美國慣性把經貿承諾當作外交施壓工具，與巴西務實做法形成鮮明對比，誰會跟錢過不去。

三是中方自從第一次中美貿易戰開始降低對美經貿依賴，如今川普發動這場在中方眼裡「不該發生的戰爭」，還不知道何時結束，未來採購權衡只會向更有誠意的合作夥伴傾斜。

▲▼ 俄羅斯總統普丁 。（圖／路透）

▲ 俄羅斯總統普丁近期再次訪華，「中俄鐵桿」對照「搖擺川普」 。（圖／路透）

中東戰火困住白宮！川普不來普丁來

巴西在農產品貿易上的積極靠攏，普丁預計近期的正式訪華，也讓外界高度期待「川普不來，普丁來」背後釋出戰略訊號。美國對外因伊朗問題與中東戰略消耗大量軍事、外交精力，對內因民怨壓力，對於「戰情誤判」開始忙著甩鍋，這使得美國在亞太地區的影響力暫時出現「被動」。

相對於美方的陷入多重泥淖，俄羅斯展現出極高的戰略定力。根據俄媒昨23日最新消息，俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）明確表示，普丁訪華日期將於近期公布。俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）此前也強調，「俄中關係已達到前所未有的深度。」

為何俄羅斯開始高度支持「向東看」政策？回顧普丁去年12月強調中俄關係是全球穩定的重要因素，面對西方制裁背景下，俄羅斯早就把中國視為最重要經貿與戰略夥伴，這是必須也得實踐的「中俄鐵桿」關係的長期國策。

如今美國深陷中東泥淖、難以抽身之時，中俄「鐵桿關係」的強化，也補位美國推延「川習會」留下的戰略真空。外交博弈本質就很複雜，若以「誰更有誠意」為考量之一，中方早就多次明確表達願意與各方發展關係的立場。

在川普反覆變卦的背景下，普丁的「鐵桿」支持與巴西的「整改誠意」，對照美國誠意缺失與陷入中東泥淖困境，預料之後將會付出更多外交代價。

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