北市國小棒球隊爆「教練性虐霸凌」　教育局啟動調查

▲北市某國小棒球隊員傳出遭教練不當對待。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

北市某國小棒球隊遭控教練與球員對另名球員長期霸凌和性虐體罰，教育局表示，針對學生間疑似霸凌事件，已啟動性平及霸凌調查程序，預計4月7日前完成調查，送性別委員會審議。另外，師對生疑似不當對待事件，也啟動性平及霸凌相關程序，依法進行調查釐清。

一名網友日前在社群平台Threads發文指稱，北市某國小棒球隊范姓教練與球員在去年11月至今年1月間，涉嫌對隊內學童長期施以霸凌及不當對待，包含言語辱罵、體罰，甚至涉及不當肢體接觸等行為。

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北市教育局今（24日）表示，本案屬於學生間疑似校園性別及霸凌事件，學校在今年1月受理後，隨後依規定完成校安通報，並同步啟動性平及霸凌調查程序，目前已完成相關訪談，預計在4月7日前完成調查並提送性別平等教育委員會審議。

在學生保護措施方面，北市教育局指出，學校自案件受理後，即採取必要的暫時性措施，包括調整學生動線及加強人員陪同；另在課程練習期間，加派師長全程在場督導，並已取消課後練習，以避免不當互動再次發生。

至於社群及媒體所報導疑似涉及師對生案件，教育局表示，已經督導學校根據規定，當作檢舉案啟動性平及霸凌相關程序，依法進行後續調查釐清。教育局將持續督導學校依法妥善處理本案，並確保學生權益及校園安全。