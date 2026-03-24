斷肢噴路中！男出院4天回診...慘被砂石車輾斃　妻哀痛認屍　

▲男騎士突然偏離車道遭對向砂石車輾斃，殘肢噴飛在路中央。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

高雄市林園區昨（23）日發生一起死亡車禍，一名49歲吳姓男子騎乘機車於河堤路，行駛過程中突然偏移至對向車道，遭到迎面駛來的砂石車當場輾斃。檢警今日進行相驗，家屬透露死者上週才剛出院，回診途中就發生車禍，想不透為何會騎車騎到偏移車道。

事發在23日下午3點13分，警消獲報，大寮區河堤路二段有車禍發生，救護人員到場查看，發現男騎士被捲入砂石車底下，肢體遭輾過，當場血流如注，左手斷肢還噴飛到路中央，畫面怵目驚心，男騎士經救出時已明顯死亡、未送醫。

警方調查，49歲吳姓男子當時騎乘機車，沿河堤路南往北行駛，至肇事地點時突然偏向對向車道，與對向36歲陳姓男子駕駛的砂石車發生碰撞，吳男倒地後捲入大車底下，遭輪胎輾過當場身亡。

檢警今日中午對吳姓男子的遺體進行相驗，死者的太太、一對兒女都抵達殯儀館認屍，相驗後檢察官已將大體發還給家屬辦理後事。

▲高雄男騎士遭砂石車輾斃，家屬抵殯儀館認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）



據了解，吳姓死者日前因病住院治療，上週五才短暫出院，昨日要到醫院回診途中就遭遇死劫，家屬想不透，為什麼會騎車騎到偏移車道。

肇事的砂石車駕駛也配合到殯儀館說明發生經過，似乎受到車禍影響，神情看似恍惚。駕駛表示，當時吳姓男子突然衝向他的車道，當下要閃、要煞車，但完全來不及。