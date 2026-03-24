公親變事主！美式餐廳店員勸架反遭砍見血　士林警火速逮人

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區中山北路六段一間美式餐廳本月21日凌晨發生持刀傷人案，31歲余姓店員上前勸架，竟遭29歲李姓男子持刀攻擊，造成胸前及四肢多處撕裂傷，現場血跡斑斑。警方獲報後調閱監視器追緝，迅速逮捕李男並查扣刀具，訊後依殺人未遂罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲北市士林區某家美式餐廳爆持刀攻擊，店員勸架中刀送醫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

21日凌晨3時50分許，天母派出所接獲報案，指稱中山北路六段一間美式餐廳內發生持刀攻擊事件。經了解，余姓店員當時見李姓男子與其友人發生口角衝突，主動上前調解，未料李男情緒失控，竟突然持刀朝余男揮砍。

余男遭攻擊後，胸前、右小腿及左手手指均出現撕裂傷，所幸經送醫治療後並無生命危險。現場也遺留作案刀具，警方到場後立即展開調查並調閱周邊監視器畫面，迅速掌握李嫌行蹤。

▲李姓男子持刀攻擊店員。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方循線展開追緝，不久即查獲李嫌，並依準現行犯將其逮捕到案，同時查扣作案用刀具。全案訊後依刑法殺人未遂罪嫌，移送士林地檢署偵辦，相關案情仍待進一步釐清。

士林分局呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿以暴力方式解決問題，警方對於任何暴力不法行為均將依法嚴辦，以維護社會治安與公共安全。