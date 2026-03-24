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阿聯與沙烏地「逼近參戰邊緣」？WSJ：開放基地、打壓伊朗資產

▲▼ 沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）。（圖／路透）

▲沙烏地阿拉伯也遭伊朗攻擊。圖為沙國首都利雅德。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》（WSJ）23日報導，波斯灣各國遭受伊朗持續攻擊後，正在逐步考慮加入對抗伊朗的戰鬥行列。其中，沙烏地阿拉伯開放軍事基地供美國使用，阿拉伯聯合大公國（下稱阿聯）更開始凍結伊朗資產。

沙烏地開放基地

知情人士透露，沙烏地最近同意讓美軍使用位於阿拉伯半島西側的「法赫德國王空軍基地」（King Fahd air base）。戰爭爆發初期，該國曾宣稱不會讓設施或領空被用於攻擊伊朗，試圖避免捲入衝突，但德黑蘭仍多次以飛彈和無人機襲擊沙國能源設施及首都利雅德（Riyadh）。

知情人士表示，王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）急於重建嚇阻力量，並且即將做出加入攻擊的決定。沙國參戰只是時間問題。沙國外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）上週也向媒體表示，「沙烏地阿拉伯對於伊朗攻擊的耐心是有限度的，任何認為波斯灣國家無力回應的想法都是誤判。」

▼杜拜傑貝阿里港（Jebel Ali port）遭伊朗報復襲擊。（圖／路透）

▲▼位於阿拉伯聯合大公國杜拜的傑貝阿里港（Jebel Ali port）遭伊朗報復襲擊。（圖／路透）

阿聯封殺經濟

知情人士透露，阿聯近期關閉了杜拜的伊朗醫院和伊朗俱樂部。政府聲明表示，「與伊朗政權及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）直接相關的特定機構，將依據針對性措施被關閉。經查，這些機構被用於推進不利於伊朗人民並且反阿聯法律的議程。」

阿聯多年來都是伊朗企業與個人的金融中心，在戰爭初期遭受猛烈攻擊後，警告凍結數十億美元的伊朗資產，此舉將大幅限制德黑蘭取得外匯和進入全球貿易網絡的管道，而伊朗國內正因通膨與制裁深陷經濟困境。與此同時，該國內部仍在討論是否派遣軍隊參與戰鬥，並積極反對會讓伊朗保留部分軍事實力的停火方案。

▼2025年沙烏地王儲（右1）會見美國總統川普。（圖／路透）

▲▼沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）會見了川普。（圖／路透）

波灣各國被迫捲入

《華爾街日報》指出，伊朗持續不斷的攻擊，不僅擾亂波斯灣各國經濟，恐怕還會讓德黑蘭長期掌控針對荷莫茲海峽的籌碼。如今，各國態度變得強硬，近期採取措施不僅有助於美國展開空襲，也有助於對德黑蘭金融體系發動新攻擊。

不過，情況尚未發展到公開部署軍隊參與戰鬥的程度，這也是波斯灣國家統治者們希望避免跨越的界線。

美軍拒絕透露阿拉伯國家是否在戰鬥中提供協助，並稱會讓波斯灣國家自行發表聲明。不過，阿聯和沙烏地採取的行動顯示，阿拉伯君主國家正被捲入美以針對伊朗的攻勢中，儘管這種局面是他們不樂見的。

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