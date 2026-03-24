1月才出事！富邦漢神工地鋼筋噴飛砸死人又毀車　議員：是累犯

▲高雄富邦漢神工地噴鋼筋，2車受損、1人遭砸亡。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄富邦漢神BOT工地24日上午驚傳重大工安意外，大量鋼筋網及巨型金屬結構方管自高空掉落，導致路面毀損並砸到路邊停放車輛，現場1工人遭砸送醫搶救不治。高雄市議員陳美雅曝光現場照片，痛批「這不是意外，這是人禍！」直言工地的防護措施與吊掛作業存在嚴重漏洞，也質疑高雄市府工安螺絲鬆了。

陳美雅指出，農16特區人流、車流極大，緊鄰百貨商圈與捷運站，如此大型的鋼架結構竟從工地噴飛掉落。對於這起事故，內部施工人員感到餘悸猶存，從現場流出的照片可以看出，工地的防護措施與吊掛作業存在嚴重漏洞。

▲▼陳美雅曝光現場流出的照片，質疑工地的防護措施與吊掛作業存在嚴重漏洞。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳美雅質疑，這已經不是該地段第一次發生類似疑慮，今年一月才發生大型鐵板從高處墜落，砸到對向車道的事故，今天又發生巨型鋼筋結構掉落的意外，市府工務局與勞工局的督導顯然流於形式。

「市民走在路上都要擔心天降橫禍，這叫什麼宜居城市？」陳美雅嚴正提出3要求，第一，立即勒令停工：在事故原因調查清楚、安全防護計畫重新審核通過前，該工地應全面停工。

▲高雄富邦漢神工地噴鋼筋1人遭砸亡，陳美雅轟：市府工安螺絲鬆動。（圖／記者賴文萱翻攝）

第二，全面清查全市工地：針對高空吊掛作業及鷹架防護，市府應啟動專案清查，不容許再有任何零件掉落。第三，賠償與追責：建商必須負起受損車輛及路面修復的全部責任，市府也應依法對施工單位進行重罰，絕不寬貸。

陳美雅強調，建設不能以市民的生命安全為代價，她要求市府相關局處持續追蹤此案進度，確保工安標準不再「打折扣」。