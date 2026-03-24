長期開燈睡覺！20歲女體重飆至100kg還高血壓　醫：別低估小夜燈

▲女子長期開小夜燈睡覺。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江寧波一名20歲女子因長期習慣開小夜燈睡覺，近期健康亮紅燈，不僅體重飆升至約100公斤，還被檢出空腹血糖異常及高血壓，引發外界關注「夜間光線是否影響健康」的議題。醫師指出，長期在光源環境下入睡，確實可能干擾身體代謝，甚至增加肥胖風險。

據《紅星新聞》報導，寧波大學附屬康寧醫院睡眠醫學科副主任醫師鄭天明表示，夜間光線會穿透眼皮刺激視網膜，使大腦誤判仍處於白天狀態，進而抑制褪黑激素分泌，打亂人體生理時鐘。這種看似微小的影響，長期下來會干擾睡眠品質與代謝功能。

▲醫師提醒，不要小看小夜燈帶來的影響。（示意圖／CFP）

研究也顯示，夜間光照與體重增加存在關聯。國際期刊《JAMA Internal Medicine》曾追蹤超過4.3萬名女性長達5年，結果發現，與在完全黑暗環境中入睡者相比，習慣開燈或開電視睡覺的人，體重增加5公斤以上的風險提高17%，過重與肥胖風險分別增加22%與33%。

醫師進一步說明，夜間光線可能導致胰島素阻抗，使身體分泌更多胰島素來維持血糖穩定，而高胰島素狀態會促進脂肪堆積。此外，光線也會影響瘦素與飢餓素的平衡，讓身體誤以為能量不足，進而增加食慾，特別容易偏好高熱量食物。

鄭天明提醒，即使只是微弱的小夜燈，也可能對身體產生長期影響，建議睡眠時應盡量保持環境昏暗，避免光線干擾，才能維持良好的睡眠品質與身體健康，「別小看臥室裡那盞小夜燈，它可能會成為健康的『隱形殺手』。」。