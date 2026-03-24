騎士全看傻！彰化婦站機車待轉區　車流中硬闖大馬路影片曝　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市金馬路日前發生一起驚險萬分的離譜事件！一名身穿粉色上衣的婦人，竟然直接站在「機車待轉區」等紅綠燈，讓現場騎士和駕駛全看傻眼。更誇張的是，下一秒她直接闖入車陣，橫越馬路，多輛機車緊貼著她擦身而過，場面險象環生，讓目擊民眾嚇出一身冷汗。

▲彰化女子站在機車待轉區穿越馬路。（圖／民眾提供）

這段驚險畫面發生在一個繁忙的十字路口。當時路口號誌剛轉換，大批機車與後方車輛正準備加速起步，這名婦人卻突然從右側的機車待轉區起步，由右向左直接橫穿馬路。婦人瞬間被捲入湍急的車流中，許多騎士為了避讓不得不緊急轉向，機車幾乎是貼著她的身體呼嘯而過，場面相當驚險。

更誇張的是，當婦人走到路中央時，另一側路口的轉彎車輛也隨之而來，導致她整個人受困在路口中心，被四面八方的車流團團包圍。所幸當時騎士們反應夠快，才沒有釀成嚴重的碰撞意外。

▲彰化女子站在機車待轉區穿越馬路。（圖／民眾提供）

彰化分局泰和派出所表示，經調閱監視器影像確認，這名婦人不但違規站立在機車停等區，更未依規定使用行人穿越設施，直接違規穿越馬路。這樣的行為已經違反「道路交通管理處罰條例」第78條，將處以新臺幣500元罰鍰。

警方也呼籲，行人過馬路務必遵守交通號誌及標線指示，善加利用斑馬線、行人穿越道等設施，千萬別為了一時方便而拿生命安全開玩笑，否則一旦發生事故，後果恐怕不堪設想。