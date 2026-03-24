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社會 社會焦點 保障人權

蚊香亂放員工釀火警！2愛犬被燒死老闆提告　要他賠償殯葬費

▲▼ 。（圖／）

▲台中一間汽車修配廠2023年發生大火，原來是陳姓員工亂放蚊香釀禍，刑事判4月，民事近日判249萬。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市陳姓男子是修配廠員工，工作時把蚊香放到廢油桶上，結果半夜火星把整間店燒光，還害林姓老闆的愛犬「咪咪」、「肉包」都慘死火窟。林姓老闆求償千萬，其中毛小孩死亡19萬的殯葬費與精神慰撫金，法院依民法規定「寵物屬於物」，不用賠償，其餘設備與店面部分須賠249萬餘元。

檢警調查，陳男任職於林男開設於太平區的修配廠，2023年4月26日下午工作時，點燃艾草蚊香2柱，並未了整理拆胎機，把蚊香放置在漏斗式廢油桶上，結果下班後沒有熄滅，蚊香火星掉落到廢油桶上釀大火燃燒，在隔日凌晨1時許擴散，造成該廠嚴重受損、車輛燒毀，甚至林男飼養的寵物「咪咪」、「肉包」也命喪火窟。刑事部分，中院依失火燒燬現供人使用之住宅罪，處4月徒刑，可易科罰金。

▲▼ 。（圖／）

▲林男飼養的2隻愛犬被員工燒死，Google Maps還留下狗兒身影。（圖／翻攝Google Maps）

民事部分，老闆林男主張房屋受損嚴重、屋頂遭燒穿掉落，內部設備、家具、電腦、生活用品均損毀，又寵物狗「咪咪」、肉包」死亡，與寵物感情深厚，另外請求精神慰撫金8萬8600元，加上房屋損害合計1049萬9770元。

陳男則說，該房屋有投保火災保險，應該扣除保險理賠金，又房屋折舊期為46年，殘值僅存44萬餘元。並強調，老闆林男的太太才是最後離開現場的人，有最後安全檢查義務，請求駁回林男之訴。

經中院斟酌，該廠區房屋、設備到客戶待修車輛以及災後清潔費等，總計16項。以房屋課稅殘值42萬，用643萬修理不合理，認損失為192萬，其餘設備折舊後，合併判賠249萬6358元。

當中，林男請求毛小孩殯葬費19萬3840元，法院則認為，依照民法規定僅有自然人與法人為權利主體，其餘動產及不動產均屬物，所以寵物貓狗均屬民法規定之物品，若貓狗遭不法侵害致死，並無致死者得請求殯葬費與慰撫金之適用，因此林男請求於法不合，不能准許。

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