泰國姊妹騙同鄉來台賺錢「高薪還有旅遊」　烈日採蒜超崩潰

記者鄧木卿／台中報導

一對泰國籍雙胞胎姊妹去年年7月在抖音招攬同鄉來台灣賺快錢，以觀光名義入境後，吃住一手包，結果竟是在烈日下採取蒜頭，泰籍勞工被查獲後訴苦表示很辛酸，有人受不了農作而落跑，有人被各種名目苛扣薪水，日薪不到1600元，淚訴悔不當初，移民署台中專勤隊獲報逮捕泰國姊妹檔，雲林地檢署調查後將她們起訴。

▲▼泰籍雙胞胎姊妹招攬來台賺快錢，同鄉人淚喊，烈日採蒜還低薪。（圖／台中專勤隊提供，下同）

台中專勤隊接獲情資，逾期停留的泰國籍雙胎胞女子妮妮、娜娜（32歲）在抖音公開招攬同鄉來台工作，每人支付台幣2萬1600元，就能以觀光名義入境，影片內容從台灣機場接機、安排住宿、田間種蒜到一日結束後歡樂領現金等畫面，假日還安排團康活動一同出遊，相當誘人。

雙胞胎如此高調行徑簡直太囂張，明顯違反就業服務法，完全視台灣法令為無物，專勤隊經長期蒐證追查，在雲林斗六市一棟透天厝查獲雙胞胎妹妹妮妮、以及負責媒介工作、住宿的54歲陳姓男子等17人。

全案近日偵查終結，非法仲介部分依就業服務法第45條及第64條仲介非法工作意圖營利罪嫌，依法提起公訴；雇主及13名非法工作的泰籍人則函送雲林縣政府裁處，泰籍人不但被強制驅逐出國，後續也面臨禁止入境命運。

台中市專勤隊長陳仁政表示，依就業服務法規定，任何人不得媒介外國人非法為他人工作，違反者，處10萬元以上、50萬元以下罰鍰；意圖營利而違反者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。