快訊／富邦漢神工地49樓鋼筋噴飛砸死人　高市府勒令全面停工

▲大型鋼構材料掉落，砸毀車輛，同時釀成一工人死亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄富邦漢神BOT工地24日發生「鋼筋雨」掉落、砸毀路邊2輛轎車，現場一名外籍工人在高處樓層作業時，疑似不慎遭鋼材壓住，當場失去生命跡象，送醫宣告不治。高雄市工務局已勒令全面停工，並對承造人開罰9萬，後續需經複查合格才可復工。

這起意外發生在24日上午10時許，地點就在鼓山區神農路的富邦凹仔底工地。據了解，當時現場除發生鋼材掉落、波及停放路邊2輛轎車外，消防人員並獲報，1名年約27歲的外籍男性工人遭砸傷，當下已失去生命跡象，後續由救護車緊急送醫，但最後仍宣告不治。

對此，高雄市工務局表示，高雄市今（24）日接獲通報，鼓山區一處建築工地於上午進行鋼構吊掛作業時，疑因49樓鋼構件鎖固螺栓發生斷裂，致鋼梁及鋼筋掉落至地面，影響公共安全。經初步調查，已涉及違反《建築法》第63條及《職業安全衛生法》第6條第1項規定，市府工務局接獲通報，立即會同勞動檢查處及建築師公會前往稽查，並將依法勒令停工及裁罰。

工務局表示，接獲通報後即派員趕赴現場勘查，並會同承造人釐清事故原因。初步研判，本案疑與構件材料或鎖固系統失效有關，另現場未設置完善安全防護措施，導致發生外籍勞工遭物件擊中及鋼構材料掉落情形。

該建築工地已違反《建築法》第63條有關施工場所應具備安全維護及防範危險措施之規定，依同法第89條規定，對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並勒令全面停工，要求就施工安全管理及防護設施進行全面檢討與改善，經複查確認合格後，始得申請復工。

此外，工務局亦要求該營造業者除應妥善關懷及慰問受傷勞工及其家屬外，並應主動辦理勞工安全衛生教育訓練，邀集工地人員及協力廠商共同參與，強化作業風險控管及安全意識，以防止類似事故再次發生。