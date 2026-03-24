虎航今明14航班延誤超過1小時　福岡滯留旅客提供定額食宿補貼

▲台灣虎航。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣虎航昨天一架福岡飛往桃園航班因當地機場宵禁無法起飛，受該航機調度影響，今、明天共有14架次航班延誤超過1小時。業者表示，已啟動應變機制，並透過Email通知旅客。

台灣虎航昨天IT720自桃園出發至福岡航班因落地時遭遇不穩定進場，於福岡機場執行重飛後，因考量油量限制規定，依照程序轉降大阪關西機場進行加油後再飛福岡，後續又因遭遇福岡機場宵禁，導致IT721航班無法取得起飛許可。

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由於該航機未及時返台，受航機調度影響，台灣虎航截至中午統計，今、明天共有14架次（7個往返航班）延誤超過1小時。虎航表示，已啟動應變機制，凡航班延誤大於1小時者，皆已透過Email通知旅客。

受影響且延誤大於1小時航班如下：

3月24日

IT206／IT207 桃園往返名古屋航班

IT212／IT213 桃園往返大阪關西航班

IT232／IT233 桃園往返沖繩那霸航班

IT752／IT753 桃園往返福島航班

IT214／IT215 桃園往返岡山航班

IT503／IT504 桃園往返普吉島航班

IT602 桃園往首爾仁川航班

3月25日

IT603 首爾仁川往桃園航班

另外，台灣虎航也說，針對昨天IT721航班無法取得起飛許可，已提供旅客定額補貼住宿費及餐食，對此造成旅客的不便，致上最誠摯的歉意也感謝旅客的理解。