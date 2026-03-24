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快訊／高雄富邦漢神工地鋼筋砸2車又壓傷工人　27歲男不治！

▲大型鋼構材料掉落，砸毀車輛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲大型鋼構材料掉落，砸毀車輛，同時釀成一工人命危。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄富邦漢神BOT工地24日上午驚傳重大工安意外！鼓山區神農路這處工地原本就爆出「鋼筋雨」掉落、砸毀路邊2輛轎車，沒想到最新又傳出，一名外籍工人在高處樓層作業時，疑似不慎遭料材壓住，當場失去生命跡象，經業者先行脫困搬運到1樓後，再由救護車緊急送醫搶救，但仍告不治。

這起意外發生在今天上午10時許，地點位於鼓山區神農路的富邦凹仔底工地。據了解，當時現場除發生鋼材掉落、波及停放路邊2輛轎車外，工地內部也同步傳出工安事故。消防人員獲報趕往現場時，1名外籍男性工人、年約27歲，已經呈現OHCA狀態，且已由業者先行脫困，並搬運到1樓，由救護車緊急送醫。初步瞭解這名工人是在焊接時，遭到掉落的鋼筋壓傷，而另一半鋼筋則是掉落到地面砸毀車輛。

▲掉落的鋼筋砸傷一名正在焊接的工人，消防員前往救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲掉落的鋼筋砸傷一名正在焊接的工人，消防員前往救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

回顧稍早發生的意外，該工地上午進行吊掛鋼筋作業時，疑似因故發生大型鋼構及散裝鋼筋掉落路面，當場砸中停放在路邊的2輛轎車，所幸當時沒有路人經過，未波及其他民眾，不過鼓山分局獲報後也立即到場進行交通疏導與現場警戒，避免再有其他意外發生，但是就在案發一個小時後，發現有一名工人被砸傷。

如今又傳出工人遭料材壓住，當場失去生命跡象，送醫搶救仍回天乏術。警方表示，後續除將釐清鋼材掉落是否涉及施工疏失或安全措施不足外，也會同步會同相關業管局處，進一步追查工安事故發生原因與責任歸屬。

▲工地段落鋼筋壓傷工人現場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲工地段落鋼筋壓傷工人現場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲工地段落鋼筋壓傷工人現場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）▲工地段落鋼筋壓傷工人現場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲工地段落鋼筋壓傷工人現場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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