上海迪士尼「米妮包子」售價325元　陸網吵翻：可以自己帶食物啊

▲上海迪士尼推出的紀念款「米妮包子」。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

上海迪士尼近期推出十週年紀念款「米妮包子」，主體由包子加上不夾餡的兩個「耳朵」構成，還有可以食用的粉色蝴蝶結裝飾，餐點再配上一些薯片，售價為70元人民幣（約325元新台幣），引起網友熱議。部分網友認為，「物價貴得離譜」；也有人認為是刻意帶風向，「迪士尼明明就可以自己帶食物」。

▲上海迪士尼「IP餐食」。（圖／翻攝微博，下同）

《快科技》報導，該套餐包含一個米妮造型蒸包，兩隻「耳朵」裡並沒有餡料，實際上就是饅頭，外加少量薯片，竟然售價高達70元（人民幣，下同）。對比（2025）去年同類型產品（88元含兩個米妮造型紅燒肉饅頭），今年不僅價格未降，分量反而縮水，被質疑「變相漲價」。

此外，上海迪士尼樂園內的「IP餐食」價格普遍也比園外高，其中，麻辣燙售價98元、火雞腿85元及糯米香腸40元等。然而，不少家長在孩子「想要」的情況下，仍得掏腰包去買，甚至有人調侃，吃了能「氣飽」好幾天。

樂園「高物價」的話題也成為網路論戰的話題。部分網友認為，「吃不起」、「主打情緒價值」、「人人都說貴，人人都去搶」；也有網友提到，「明碼標價公平交易」、「沒規定不能自己帶食物進園」、「一個願打，一個願挨」、「刀架脖子上逼你買才叫搶」。