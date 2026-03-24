　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海迪士尼「米妮包子」售價325元　陸網吵翻：可以自己帶食物啊

▲上海迪士尼推出的紀念款「米妮包子」。（圖／翻攝微博）

▲上海迪士尼推出的紀念款「米妮包子」。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

上海迪士尼近期推出十週年紀念款「米妮包子」，主體由包子加上不夾餡的兩個「耳朵」構成，還有可以食用的粉色蝴蝶結裝飾，餐點再配上一些薯片，售價為70元人民幣（約325元新台幣），引起網友熱議。部分網友認為，「物價貴得離譜」；也有人認為是刻意帶風向，「迪士尼明明就可以自己帶食物」。

▲上海迪士尼「IP餐食」。（圖／翻攝微博）

▲上海迪士尼「IP餐食」。（圖／翻攝微博，下同）

《快科技》報導，該套餐包含一個米妮造型蒸包，兩隻「耳朵」裡並沒有餡料，實際上就是饅頭，外加少量薯片，竟然售價高達70元（人民幣，下同）。對比（2025）去年同類型產品（88元含兩個米妮造型紅燒肉饅頭），今年不僅價格未降，分量反而縮水，被質疑「變相漲價」。

▲上海迪士尼「IP餐食」。（圖／翻攝微博）

此外，上海迪士尼樂園內的「IP餐食」價格普遍也比園外高，其中，麻辣燙售價98元、火雞腿85元及糯米香腸40元等。然而，不少家長在孩子「想要」的情況下，仍得掏腰包去買，甚至有人調侃，吃了能「氣飽」好幾天。

樂園「高物價」的話題也成為網路論戰的話題。部分網友認為，「吃不起」、「主打情緒價值」、「人人都說貴，人人都去搶」；也有網友提到，「明碼標價公平交易」、「沒規定不能自己帶食物進園」、「一個願打，一個願挨」、「刀架脖子上逼你買才叫搶」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 4185 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丹麥把台灣列中國公民　外交部：不更正將採反制措施
快訊／今年首例腸病毒死亡　未滿10歲女童發病1周不治
快訊／49樓鋼筋噴飛砸死人　高市府勒令全面停工
黃金「九連跌」！買家苦笑：已虧46萬元
快訊／台股開高走低　終場大跌110點
快訊／周杰倫瘦出新高度　西裝開深V
張忠謀愛將新出路　轉戰宏碁獨董
林秉文遭4槍手掃射　慘死路邊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黃金「九連跌」！周大福漲價急喊卡…她苦笑：已虧46萬元

上海迪士尼「米妮包子」售價325元　陸網吵翻：可以自己帶食物啊

「京圈富少」教炒股詐害500多人　「內幕群」投資指導從來沒賺過

揭秘世界最長海底高鐵隧道　未來以時速250公里穿梭深78公尺海底

「高市經濟學」飲鴆止渴？　陸官媒：訪美的「國防泡沫」難救經濟

11年來最早的一日！廣東佛山達入夏標準　連5日均溫破22度　

伊朗開闢安全走廊10日後　首艘中國安徽籍船舶率先「復航」荷莫茲

陸「考古出海」赴埃及古孟菲斯城　發現2500年前古埃及法老神廟遺跡

習近平考察雄安新區　建設雄安中關村科技園為下階段重點

快訊／又來了！中國海警再闖金門海域喊「常態執法巡查」

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

最美抗癌女神王韡蒨離世　曾勵志PO光頭照「所有安排都是最好安排」　小心淋巴癌6警訊

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

新北無照猴騎改裝車載妹拒檢！台64蛇行狂飆　警拔槍喊趴下

舅為甥出氣！挖藥頭雙眼割爛臉　百果山「殺人坑」神祕傳說曝光　玄學師喊錯在曝屍：馬上有報應

黃金「九連跌」！周大福漲價急喊卡…她苦笑：已虧46萬元

上海迪士尼「米妮包子」售價325元　陸網吵翻：可以自己帶食物啊

「京圈富少」教炒股詐害500多人　「內幕群」投資指導從來沒賺過

揭秘世界最長海底高鐵隧道　未來以時速250公里穿梭深78公尺海底

「高市經濟學」飲鴆止渴？　陸官媒：訪美的「國防泡沫」難救經濟

11年來最早的一日！廣東佛山達入夏標準　連5日均溫破22度　

伊朗開闢安全走廊10日後　首艘中國安徽籍船舶率先「復航」荷莫茲

陸「考古出海」赴埃及古孟菲斯城　發現2500年前古埃及法老神廟遺跡

習近平考察雄安新區　建設雄安中關村科技園為下階段重點

快訊／又來了！中國海警再闖金門海域喊「常態執法巡查」

TPASS回饋金「連2月無法發」　15.9萬通勤族苦等

丹麥也扈從中國「把台灣列中國公民」　外交部：不更正將採反制措施

男走私泰國壯陽藥PO網賣賺300萬　嘉義檢偵結起訴

南消第六大隊強化火場應變　救災能力測驗實戰上陣

阿聯與沙烏地「逼近參戰邊緣」？WSJ：開放基地、打壓伊朗資產

快訊／今年首例腸病毒死亡！未滿10歲女童發病1周不治

台66線油罐車後輪突冒煙狂燒！駕駛及時逃生　消防迅速撲滅

4000元電話費也積欠！　知名餐飲夫妻七期豪宅進法拍

拐烏干達學生當奴工「每天工作10hrs」　苗栗副處長二審重判7年

快訊／富邦漢神工地49樓鋼筋噴飛砸死人　高市府勒令全面停工

【貓咪存錢筒】橘貓躲紙箱內　輕敲後竟伸出毛絨小手XD

大陸熱門新聞

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

30歲陸男「全職搖盲盒」年入137萬

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

又來了　中國海警再闖金門海域

20歲女脖子痛1週竟患「胃癌」已全身轉移

上海迪士尼「米妮包子」售價325元 陸網吵翻：可以自己帶食物啊

陸「考古出海」赴埃及古孟菲斯城 發現2500年前古埃及法老神廟遺跡

「伊朗徹底豁出去」　陸官媒分析6結局全球難倖免

「梅姨」落網前無任何照片！畫像師喊：終於等到這天

「京圈富少」教炒股詐害500多人 「內幕群」投資指導從來沒賺過

東北虎進村「逛吃」由保險公司買單　

陸女赴泰打工連發7條「救我」　最後影像遭嫌犯拖拽

火光四濺！陸女在浴室吹頭髮竟「起火爆炸」

陸外交部批美：別讓不該開始的戰爭再繼續

更多熱門

相關新聞

鼎泰豐重返北京獲讚「人類之光」　今開幕排隊人潮曝光

鼎泰豐重返北京獲讚「人類之光」　今開幕排隊人潮曝光

在告別一年多之後，鼎泰豐今（14）日正式重返北京市場，開幕首日就吸引不少客人排隊候位，午餐時間須等待約半小時。值得注意的是，餐廳從裡到外都可見台灣員工的面孔，以確保餐點、服務與台灣趨於一致。

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？　法拍小哥：買這款房等於接盤

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？　法拍小哥：買這款房等於接盤

驚！台南5行政區最貴預售案　單價全站5字頭

驚！台南5行政區最貴預售案　單價全站5字頭

馨苑小料理松竹店重塑台菜日常樣貌

馨苑小料理松竹店重塑台菜日常樣貌

桃機美食評選「金饗獎」揭曉　Bistro:D、昇恆昌奪冠

桃機美食評選「金饗獎」揭曉　Bistro:D、昇恆昌奪冠

關鍵字：

上海迪士尼米妮包子高價餐飲十週年

讀者迴響

熱門新聞

孫芸芸26歲超正女兒爆未婚生子！

孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！

快訊／「百億賭王」林秉文驚傳柬埔寨遭槍殺

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

即／伊朗2大能源設施遭轟炸　周圍民宅受損

即／美德州煉油廠爆炸　官方急發避難令

第一名媛47歲當阿嬤！　給女兒「未婚生產」勇氣

超商綠茶「喝3口整天沒食慾」用喝的瘦瘦針？醫曝真相

嗆「青鳥去曬太陽」炎上！闆娘淚崩4度鞠躬

快訊／7張千萬發票無人領　最低付11元共享機車服務費中獎

孫芸芸女兒剛生完「正臉模樣曝」！

新北女國中生遭學姊霸凌　10人送辦

疑塔台人員分心　他悲認：我搞砸了

更多

最夯影音

更多
A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD
百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面