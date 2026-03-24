無臉虐殺案惡匪起底！昔因1字「X」撞死人　才假釋又犯殘忍血案

記者唐詠絮／彰化報導

彰化百果山日前發生駭人聽聞的虐殺棄屍案，湯姓男子遭人挖空雙眼、削爛臉皮慘死，手段之兇殘震驚社會，現在49歲吳姓主嫌背景曝光，事實上，這已經不是他第一次犯下殺人案！早在2016年，吳就曾因一起行車糾紛，只因被罵了一句「X」，便當街駕車故意衝撞機車騎士致死，被判刑11年。沒想到他今年初才剛假釋出獄，就又以更兇殘的手法犯下兇殺案。

▲吳男遭逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

一句髒話釀成悲劇

時間回到2016年8月17日上午，當時吳男駕駛自小客車在彰化縣田尾鄉光復路三段逆向行駛，擋住了黃姓機車騎士去路，黃男不滿，脫口罵了一聲「X」，沒想到這短短一個字，竟為自己招來殺身之禍。

▲湯男遭毀容棄屍。（圖／翻攝自網路）

吳男被罵後瞬間暴怒，立刻迴轉掉頭，沿路加速追逐，他先在一處巷口故意偏右，用車門擦撞機車左手把，騎士驚險閃過後急忙右轉逃逸，但吳男並未罷休，倒車後繼續猛追，最後在一處電線桿旁，再次故意從側後方撞擊機車。機車瞬間失控，連人帶車摔進路邊農田，騎士整個人往前彈飛、猛力撞上電線桿，當場顱骨及四肢骨折、顱內出血，送醫後不治身亡。

▲吳男逼車，害黃姓騎士撞電線桿亡。（資料圖／翻攝彰化地檢署臉書）

法院認定傷害致死 一審判刑11年

案發後，檢察官原本以殺人罪嫌起訴，但法院審理後認為，他與死者素不相識，起因只是一句髒話，且撞擊後立刻下車呼救、留在現場等待救援，顯示主觀上沒有致人於死的意圖，因此改依傷害致人於死罪判刑。不過法官也痛批，駕車撞擊行進中的機車騎士，極可能造成死亡結果，這是客觀上一般人皆能預見的，吳國祥僅因細故就任意在街頭逞兇鬥狠，輕易奪走一條寶貴生命，一審判處有期徒刑11年，並須賠償家屬523萬元。

▲警方加強巡邏。（圖／記者唐詠絮翻攝）

假釋出獄再犯虐殺案

沒想到，吳男今年初才剛假釋出獄，竟又涉嫌犯下百果山虐殺案。根據了解，這次的命案中，他與同夥對湯姓死者施以極其殘暴的手段，不僅將死者臉皮劃爛削去，還活生生挖空雙眼，死狀令人不忍卒睹。相較於8年前的行車衝突殺人，這次的犯案手法顯然更加兇殘、冷血，消息傳出後地方譁然。