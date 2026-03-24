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刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！火化後骨灰送回台　狙殺黑幕曝光

記者張君豪／台北報導

有百億賭王之稱、創辦網路通訊支付「PGTalk」負責人林秉文，2023年因涉嫌幫88會館負責人進行地下匯兌洗錢、遭刑事局會同新北地檢署偵辦起訴，林秉文遭起訴後潛逃出境，今（24日）天傳出他在柬埔遭槍殺身亡，刑事局國際上午證實，林秉文確實在柬埔寨西港，遭歹徒埋伏近距離槍殺身亡，目前本案由刑事局駐胡志明市聯絡官與外交部駐胡志明市辦事處共同協助家屬處理後續事宜，預計由家屬認屍火化後，將骨灰運送返台。

▲▼刑事局14日刊登林秉文「重要緊急查緝專案」。（圖／翻攝刑事局網站）
▲刑事局證實林秉文在柬埔寨西港遭槍殺身亡。（圖／翻攝刑事局網站）

事實上綽號「鱸鰻」的林秉文是天道盟濟公會成員，發跡於新北蘆洲三重一代，靠著賭場和操弄職棒簽賭起家，他曾涉入2008年職棒米迪亞暴龍隊打假球案「黑米事件」，當時由林秉文和米迪亞科技高層合資購買誠泰Cobras球隊，做莊指揮球員打假球，林秉文終被判刑入獄2年。

▲▼藝人澎恰恰欠債2.2億宣布破產，一年來債務清償未果，債權人反而越來越多。在金星集團董事長林秉文介入後，兩人今天共同召開債務協商會議，提出債務清償計畫，邀請債權人共同協商。（圖／記者湯興漢攝）

▲藝人澎恰恰欠債2.2億宣布破產，林秉文介入提出債務清償計畫。（ETtoday資料照／記者湯興漢攝）

林秉文出獄後到澳門發展搏弈事業，結識澳門賭場大亨也是最大的籌碼經銷商（疊碼仔）綽號「洗米華」、澳門太陽城集團主席周焯華，雙方關係不惡，外傳他帶著澳門金主挹注的百億資金返台創業，林秉文從黑幫地方角頭搖身一變成為PG Talk手機通訊軟體的公司負責人，疫情期間吸引藝人吳宗憲上億投資轟動一時，當時林秉文發下豪語，要讓PG Talk成為台灣最大的通訊軟體。

但2023年刑事局接獲檢舉，指稱PG Talk通訊軟體以第三方支付協助綽號「小明」的郭哲敏進行洗錢、地下匯兌涉嫌洗錢遭調查起訴，當年12月27日，新北法院因傳喚林秉文未果，這才發現林男潛逃出境，林因此遭通緝，涉案300萬保證金遭法院沒收。

當年林秉文挾澳門金主投資上百億元資金風光返台創業，卻傳出日前在柬埔寨西港遭槍手埋伏開槍殺害，對此外界盛傳，林秉文取得百億資金返台後，亟欲漂白灰色產業，包含創立PG Talk涉足手機通訊和第三方支付，以及出面幫藝人澎恰恰喬債，甚至曾大手筆購買上千萬元藍寶堅尼Urus當代步車。

甚至在PG Talk遭調查產生廠牌形象危機時，他召開記者會強調「我不是黑幫大哥！誰再說我是黑道我就告誰！」但林秉文大手筆創業風光過程背後，卻也有無法向幕後金主交待，投入台灣龐大資金去向、及如何回收等嚴峻問題？加上澳門賭場業者近年屢遭中國政府嚴打，知名要角紛紛被法辦落馬，但澳門幫在東南亞柬埔寨、緬甸等地仍相當有實力，林秉文在西港遭槍殺是否與虧空幕後集團資金有關，仍有待台灣、柬埔寨警方深入追查。

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