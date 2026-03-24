沒有B、C肝也會得肝癌　陽明交大研究：2基因變異讓風險增3.4倍

▲陽明交大研究發現，不只肝炎，遺傳變異也會得肝癌。圖為腹部超音波模擬示意圖。（圖／AI示意圖，陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

B型與C型肝炎病毒是肝癌發生的重要危險因子，不過陽明交大最新研究發現，即使沒有B肝或C肝感染，仍可能因PNPLA3和SAMM5基因變異提高肝癌風險，且攜帶越多風險變異者，未來罹癌風險最高可增加約2.6至3.4倍。

陽明交大醫學院臨床醫學研究所李美璇教授帶領團隊，整合台灣精準醫療計畫（TPMI）、台灣人體生物資料庫（Taiwan Biobank），以及國家衛生研究院台灣肝癌網（TLCN），串聯基因體資料、臨床診斷紀錄與長期追蹤資訊，分析超過7萬名台灣成人的遺傳與健康資料，建立非B、C型肝炎族群肝癌風險的精準預測基礎。

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研究團隊發現，PNPLA3和SAMM5基因變異，會顯著提高肝癌風險，且攜帶越多風險變異者，未來罹癌風險最高可增加約2.6至3.4倍。更重要的是，即使沒有脂肪肝，這些基因仍會獨立增加肝癌風險，顛覆過去非B、C型肝炎族群風險較低的傳統概念。

李美璇指出，從這項研究顯示，肝癌不再只是病毒問題，基因與代謝路徑同樣關鍵，希望政府未來將遺傳風險納入公共衛生與精準預防策略，及早識別高風險族群。

這項研究由陽明交大臨床醫學研究所團隊主導，結合中研院、台灣精準醫療計畫、台灣人體生物資料庫及多家醫學中心跨機構合作完成。陽明交大表示，研究展現台灣在生物資料庫、資料科學與精準醫療整合應用上的國際競爭力。研究成果已發表在國際期刊《JHEP Reports》。