直播爆料高虹安收柯文哲700萬　李貞秀道歉：情緒激動混淆資訊

記者陳家祥／台北報導

京華城案預計26日一審宣判，民眾黨立委李貞秀23日晚間開直播時爆料，先前去法院旁聽柯案開庭時，才發現光是新竹市長高虹安就拿了創黨主席柯文哲700萬元。對此，李貞秀今（24日）出面向高虹安致歉，稱自己因被打壓情緒激動，把所有的資訊有點混淆了，所以才會給出這麼一個數字，「所以再一次道歉，非常抱歉」。

▲民眾黨立委李貞秀 。（圖／記者徐文彬攝）



李貞秀說，這是她要道歉的地方，「身為民意代表，我做錯的事情就要道歉，因為這件事情我就是，說實話真的很抱歉，對高市長也很抱歉。我要慎重地再跟高市長再一次道歉」。

李貞秀坦言，昨天情緒很激動，因為這陣子又一直被打壓，然後情緒失控的時候，包括聽了很多次庭訊、也有很多的報導，在情緒太激動的情況下，把所有的資訊有點混淆了，所以才會給出這麼一個數字，「所以再一次道歉，非常抱歉」。

李貞秀說，如果有機會遇到高市長，她會再親自再跟高市長道歉一次，那也造成大家的困擾，這件事情是她要道歉。

「那我其實初衷是想要澄清，讓國人朋友知道，我們柯文哲創黨主席，他所有對黨的募款從來都是用於黨務，他沒有一分錢進到他的口袋。」李貞秀說，這不管在任何群體跟任何支持者，或是任何的反對者在質疑的時候，她一直都是這樣地努力地澄清，「柯文哲他所有所有的募款都是用於黨務，用於民眾黨，他沒有一絲一毫一分一毫進到他個人的口袋」。

記者詢問，這次爆料發言，黨中央是否有關切？李貞秀坦言，「黨中央有關切說，為什麼我會有這個資訊，因為我根本也不認識高虹安，跟高虹安沒有私交啦應該這樣講，那跟主席以前根本不可能有私交」，真的是聽庭訊、然後檢察官的一些指控，包括一些報章媒體的資訊，所以就是在情緒很混亂的狀態下，而且好像還不是第一次講，真的很抱歉。