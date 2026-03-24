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承載百年記憶！縱谷文化與景觀再生　安通驛站獲台灣景觀大獎

▲▼安道驛站位於花蓮縣富里鄉，以融合鐵道歷史記憶與在地文化景觀的再生設計，榮獲「台灣景觀大獎」。（圖／縱管處提供，下同）

▲安通驛站位於花蓮縣富里鄉，以融合鐵道歷史記憶與在地文化景觀的再生設計，榮獲「台灣景觀大獎」。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於花蓮縣富里鄉的安通驛站，以融合鐵道歷史記憶與在地文化景觀的再生設計，榮獲「2025第十三屆台灣景觀大獎」。交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處表示，這次肯定不僅彰顯百年歷史保存成果，也展現地方慢遊觀光、田園地景與稻作文化串聯的努力。

安通驛站自1924年設置啟用，原名「安通驛」，長期承載玉里與安通地區旅人與鄉親的回憶。隨花東鐵路電氣化發展，台鐵「安通車站」於2007年裁撤，歷經招呼站、鐵馬站再到縱管處近年完成修繕，轉型為「安通鐵馬驛站」，並於114年6月28日重啟使用，舉行剪綵典禮，象徵地方歷史與文化風華再現。

▲▼安道驛站位於花蓮縣富里鄉，以融合鐵道歷史記憶與在地文化景觀的再生設計，榮獲「台灣景觀大獎」。（圖／縱管處提供，下同）

本案以活化廢站與廢線為核心，運用舊鐵道線性串聯，從人文薈萃的玉里出發，騎上玉富自行車道，經過歐亞菲板塊交界處，可以豪邁腳踏二大板塊，沿途可以欣賞優美稻浪，看見山嵐層峰，也有古道溫泉盡情悠遊體驗，安通驛站整合周邊景點與設施，並以玉里「米都」為旅遊主題，打造「米的集散地」遊憩網絡。旅客沿鐵道體驗集米、食米、賞米的慢行旅程，促進觀光與地方產業合作。

▲▼安道驛站位於花蓮縣富里鄉，以融合鐵道歷史記憶與在地文化景觀的再生設計，榮獲「台灣景觀大獎」。（圖／縱管處提供，下同）

花東縱谷稻田隨四季展現不同風貌，春季插秧，水田如鏡映山；夏季稻苗翠綠，隨風起伏；秋季稻穗金黃，是豐收象徵；冬季收割後，油菜花海，田野沉靜，山嵐雲霧映襯大地紋理。四時更替的稻田景觀，成為旅人感受縱谷節奏的重要元素。

▲▼安道驛站位於花蓮縣富里鄉，以融合鐵道歷史記憶與在地文化景觀的再生設計，榮獲「台灣景觀大獎」。（圖／縱管處提供，下同）

整體設計以「通道島源的蒼穹地景」為概念，將橫向平台、原島式月台與山麓地形結合，營造「行於道上、歇於米間」的沉浸式體驗。下沉式休憩廣場、親水戲水池與光影稻浪設計，讓遊客在步移景換之間感受風、稻、雲的流動，將鐵道記憶轉化為具生活溫度的公共空間。

縱管處表示，安通驛站不只是交通節點，更是文化、景觀與記憶交會的場域，引領旅人以慢遊步調，感受花東縱谷生活的呼吸與節奏，也將持續與地方合作，推動永續觀光與地方產業發展。

▲▼安道驛站位於花蓮縣富里鄉，以融合鐵道歷史記憶與在地文化景觀的再生設計，榮獲「台灣景觀大獎」。（圖／縱管處提供，下同）

此外，安通鐵馬驛站正歡迎知名品牌及優質商家進駐，共同擴大服務量能，為旅客提供更完整的休憩與消費體驗。作為花東縱谷重要交通樞紐與旅遊據點，驛站除了提供自行車租借與旅遊資訊服務也將結合在地特色產業與文化創意商品，打造集休憩、購物與體驗於一身的綜合平台。

招租資訊請至縱管處行政資訊網-行政公告專區下載：
https://reurl.cc/L275ey
 

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