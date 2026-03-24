個資被狂轉！四叉貓曝「無法撤告原因」　預計明年更換身分證字號

▲網紅四叉貓（左）。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅四叉貓（劉宇）近日個資被中國帳號洩漏出去，其中更有不少網友轉貼分享。針對個資外洩，四叉貓也發文指出，在台灣更換身分證的難度很高，一個人一輩子只有一次機會。他也透露自己無法撤告的原因，並說更換身分證字號應該是一場大工程，但他要明年再來煩惱。

身分證被轉傳，四叉貓揪出來提告

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四叉貓日前發文表示，台灣多年前曾有個資外洩到中國的事件，或許是因為這樣，所以「某人」便跟中國取得了他的資料。他透露，雖然資料已經很老舊，但身分證是真的，「所以分享會踩到個資法」。四叉貓說，有很多網友在分享這些資訊，他已經備份所有的資料和截圖提告了，他不會跟這些人和解，「算你們倒楣囉」。

四叉貓曝無法撤告原因

針對個資外洩，四叉貓昨日再發文透露，在台灣更換身分證的難度很高，而且一個人一輩子只有一次機會，除非更換性別，就可以多一次機會。他引用內政部最新函文，如果要用個資外洩作為變更身分證字號的理由，必須符合的條件之一就是「在網路上被公開大眾均可查知」，且必須提出證明文件，例如法院裁判書，「所以為了取得裁判書滿足更換條件，請諒解我無法撤告」。

接著四叉貓也說，他提告之後，他與被告收到的判決書都會有對方的身分證字號，如果他太快更換身分證字號的話，將來訴訟期間，對方仍有可能拿到他的新字號，所以他會在這次事件的所有官司結束後，才去戶政事務所更換，不過，這感覺會是一場大工程，他打算明年再來煩惱。