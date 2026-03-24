基隆推「長樂65專案」每人普發6500　明年3節領近2萬

▲長者有感！基隆推長樂65專案，每人普發6500元。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（24日）正式宣布啟動「基隆長樂65專案」。謝國樑強調，市府在完整評估財源、財政負擔與預算結構之後，決定大幅提升本市長輩的福利待遇，落實「照顧長輩，義不容辭」的施政理念，讓基隆成為令長輩安心、有尊嚴、有依靠的溫暖城市。凡設籍基隆市滿3年、65歲（原住民55歲）以上之長輩，今年可領到6500元的長樂65敬老禮金，明年則規劃延續於三節發放敬老禮金，每節6500元。

基隆市府表示，為讓市民共享財政穩定後的施政成果，規劃於今年中秋節率先實施「長樂65專案」，市府將透過追加預算辦理，預計投入約 5.46億元經費，針對基隆長者普發6500元敬老禮金，凡設籍基隆市滿3年、65歲（原住民55歲）以上之長輩，今年中秋節前皆可領到6500元的敬老禮金。

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而2027年也規劃延續發放敬老禮金，如果原本就依「基隆市發放敬老三節慰問金自治條例」有領取三節慰問金之長輩，在原領的3000元外，每節再補足3500元差額，使每節總額達到6500元。另外，設籍基隆滿三年且年滿65歲之長輩，且原未領三節慰問金者，2027年則皆可領取三節敬老禮金每節6500元，本專案預計受惠人數約8.7萬人。

針對外界對於財政支應能力的關注，市府說明，本市債務控管已展現成效，累計未償餘額債務至2025年底預計為40億元，創下近20年來新低，市府理應與市民分享施政成果。市府將透過以下三大核心主軸確保政策永續：（一）債務管理： 在符合《預算法》及《公共債務法》規範下，不排擠現有重大建設（如交通、水利、都更）；（二）招商開源： 2023至2025年民間投資已達64.9億元，未來包含市政大樓、北五堵等開發案，將厚實本市財政基石；（三）資源優化：透過跨局處資源整合與經常性支出樽節，並規劃合理的排富制度，優先照顧弱勢長者 。

謝國樑最後表示，政府應在高齡化的趨勢下承擔更多照顧責任，市府團隊將全力爭取各界支持，用行動證明「基隆是一個有溫度的城市」，在照顧長輩的同時，也為城市的未來發展打下堅實的基礎。