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柯志恩首場政見會喊「13579」　自詡教育市長！0派系、0霸凌

▲▼柯志恩首場政見會喊「13579」　自詡教育市長！0派系、0霸凌 。（圖／記者賴文萱攝）

▲柯志恩首場政見會喊「13579」，自詡要當教育市長。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導 

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（24）日上午選在能看見海港景緻的然一酒店舉行首場願景政見發表會，她在會中喊出「13579」政策架構，並自詡是「教育市長」，強調將培養孩子國際視野，打造沒有霸凌的友善環境。她也說，自己沒有派系、沒有包袱，背後沒有可以綁架她的人，「最大的頭家就是高雄市民」，會帶領高雄邁向國際。

柯志恩今日舉行首場政見會，她在會中感謝歷屆市長為高雄做好「面子」，接下來「底子」的部分就由她來安置好，「蓋好房子很重要，而她就負責照顧房子裡的老老少少」，並正式提出「13579」政策架構，喊出要讓高雄幸福長長久久。

▲▼柯志恩首場政見會喊「13579」　自詡教育市長！0派系、0霸凌 。（圖／記者賴文萱攝）

▲柯志恩首場政見會登場，國民黨市議員、基層全出席力挺 。（圖／記者賴文萱攝）

1個夢想、3個希望：讓高雄接軌世界、三代共好

柯志恩首先提出「1個夢想」——「夢想海港、世界雄心」。她指出，高雄要與世界競爭，必須思考如何讓「高雄出得去，世界進得來」。

針對「3個希望」，柯志恩強調要讓孩子、青年、老年都有屬於自己的位置，實現「三代共好」。她說，身為兩個孩子的母親，清楚孩子需要的教育環境，將致力培養國際視野，打造沒有霸凌、毒害的友善環境。

對於青年，她承諾提供「租得起、住得好」的環境，讓青年買房的速度能追得上爸媽衰老的速度，讓人留下來紮根。至於長輩，則推動全齡友善空間與智慧醫療，倡導樂齡尊嚴與活躍老化。

▲▼柯志恩首場政見會喊「13579」　自詡教育市長！0派系、0霸凌 。（圖／記者賴文萱攝）

▲柯志恩首場政見會喊「13579」，自詡教育市長！0派系、0霸凌 。（圖／記者賴文萱攝）

5區均衡：區域轉型與產業升級

在「5區均衡」施政上，柯志恩針對高雄的山、海、港、科、城提出具體轉型策略。在山的部分，她提出要 將「路過觀光」轉向「駐點經濟」，建立農創品牌實驗室，並打造台20線南橫公路「高山公路博物館」，成為國際地標。

海的部分，將努力讓高雄從漁業代工轉向全球海洋品牌，借鏡日本瀨戶內海奇蹟，重塑西海岸生命力，打造西高雄藍色品牌與文化走廊。

港的部分，著重發展智慧航太，讓高雄從重工業基地轉向亞太轉運樞紐，吸引企業總部在高雄落地，帶動商務與資金運轉。

科技部分，串連北高雄楠梓、橋頭、路竹、白埔四大園區將成為全球戰略產業基地，銜接南部半導體產業鏈。至於城的部分，則是串連鼓山、鹽埕到鳳山的「百里綠廊」，推動舊城老化轉向都會新生命，提升商業機能與生活品質。

▲▼柯志恩首場政見會喊「13579」　自詡教育市長！0派系、0霸凌 。（圖／記者賴文萱攝）

▲柯志恩說，今天僅是第一波政見發表，未來將陸續公布更多細節。（圖／記者賴文萱攝）

7大願景與9大方針：主打清廉專業、教育市長

柯志恩進一步提出「7大願景」，目標是不只做台灣的高雄，更要做「世界的高雄」。她計畫以半導體與AI驅動城市轉型，推動「軌道經濟」，強調「軌道通到哪，繁榮就到哪」。同時，她自詡為「教育市長」，要為高雄孩子打造友善環境並給予翻轉的翅膀。

在治理核心上，柯志恩提出「9大施政方針」，她強調，堅持清廉透明治市、公平正義與財政紀律，並強調用人專業化。她強調，自己沒有派系、沒有包袱，背後沒有可以綁架她的人，「最大的頭家就是高雄市民」。

柯志恩最後說，今日發表的僅是第一波政見，未來將陸續公布更多細節，也會深入各個領域去開講，而她也喊出，她永遠感謝歷代市長的貢獻，但「新的市長要有新的視野」，往後會要帶領高雄邁向國際。

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