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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳子嘉預言徐欣瑩脫黨參選、倒戈綠營　黃士修轟：傷害藍營情感

▲黃士修。（圖／民眾黨提供）

▲黃士修。（圖／民眾黨提供）

 記者郭運興／台北報導

國民黨新竹縣長初選結果預計26日出爐。《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前稱，國民黨最終將由現任副縣長陳見賢出線，立委徐欣瑩可能脫黨參選到底，甚至暗示在立法院恐倒戈民進黨。對此，政治評論員黃士修23日表示，吳子嘉真的要好好想清楚，身為徐欣瑩的同門師兄，幫她操作這個初選，用這樣的議題去打，這是在傷害國民黨，在傷害藍營所有選民的情感。

黃士修於節目《王淺秋時間》表示，自己每次談到新竹縣選情，都是說徐欣瑩一開始民調很高，但在作法上有些不好的地方，導致民調一路下滑，包括吳子嘉幫忙操作脫黨議題，徐欣瑩本人又去告人說「怎麼可以說我脫黨」，這是矛盾的，公關去洗的這個風向，讓支持者無所適從，難怪民調越來越低。

黃士修表示，現在連《美麗島電子報》民調做出來都已經要黃金交叉了，徐欣瑩非常可惜，現在把所有意見不一樣的通通標記為敵人，他建議徐欣瑩陣營回歸正面選戰，初選無論結果如何，地方該道歉的都要彎下腰修補裂痕，「但他們可能聽不太進去」。

針對吳子嘉日前節目言論，黃士修直言，吳子嘉董事長真的要好好想清楚，身為徐欣瑩的同門師兄，幫她操作這個初選，用這樣的議題去打，是在傷害國民黨，在傷害藍營所有選民的情感。

黃士修認為，吳子嘉不斷炒作徐欣瑩脫黨參選、可能倒戈民進黨，這真的是在幫助徐欣瑩，還是在傷害徐欣瑩？呼籲徐欣瑩團隊不要再把所有意見不同的人當作是對手收買的，表面上在幫忙的不一定是在幫忙，徐欣瑩的支持者與其說攻擊陳見賢不如說在攻擊鄭麗文，自己覺得很奇怪，有沒有搞清楚真正對手是民進黨，「一直炮打黨中央到底在幹什麼」？

黃士修強調，新竹縣選舉就是照程序走完，不要弄成藍營分裂，讓民進黨逮到機會讓新竹縣這一席掉了，那是非常非常可惜。

《飛碟晚餐》主持人王淺秋也說，這樣的做法只會讓徐欣瑩支持度往下掉，若真的配合民進黨運作，又脫黨參選縣長，「在政壇不用玩了」。

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