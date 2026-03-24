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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

推動恢復軍審制度　顧立雄：修正案已在政院最後審議階段

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄（左）。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

總統賴清德去年3月宣示全面檢討修正《軍審法》，將恢復軍事審判制度；同年12月，政委林明昕表示，正在緊鑼密鼓審查中，預計在近期內審查完畢。對此，國防部長顧立雄今（24日）說，在行政院林明昕協調下，已經進入最後階段，待審議完後，國防部就會將軍事審判相關的制度送請立法院審議。

監察院日前併案調查「澎湖防衛指揮部蔡姓上士因搜尋網路借貸遭中共情工利誘」，以及「中共情工運用宮廟人士吸收國軍現退役人員刺探機密案」兩案，並通過糾正陸軍澎防部、步訓部、關指部、裝甲586旅、國防部全動署嘉義後指部、軍備局生產製造中心第401廠等6機關。

顧立雄今天到立法院備詢前受訪，媒體詢問怎麼看上述監察院糾正國軍6機關，以及我國國安相關判刑的刑度相比歐美差約12倍？

顧立雄說，這有幾個面向著手，第一、在法制上，國防部要修正《陸海空軍刑法》第24條，包括對敵人效忠、陰謀投敵等，增加態樣也加高刑度；第二、配合《國安法》第13條，剝奪涉案的軍士官請領退休金權利；第三、持續加強國軍保防，包括不斷進行愛國教育，所以現在相當高比例都是由官兵檢舉查獲；第四、會依照涉密程度進行安全查核。

顧立雄也說，《軍審法》部分也在進行中，在行政院林明昕協調下，已經進入最後階段，因為在行政院相關法規會有最後的審議，待審議完後，國防部就會將軍事審判相關的制度送請立法院審議。

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