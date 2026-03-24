揭秘世界最長海底高鐵隧道　未來以時速250公里穿梭深78公尺海底

▲ 探訪大陸興建世界最長海底高鐵隧道 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

大陸指標性工程「甬舟鐵路」金塘海底隧道，目前正進入最關鍵的深海掘進階段。這座全長16.18公里的超級工程，完工後將正式成為「世界最長的海底高鐵隧道」。根據承建單位中鐵十四局最新數據，寧波段施工已完成64%，這座連結陸地與離島的深海通道，正朝著2026年年底精準對接的目標邁進，屆時結束舟山不通高鐵的生活，開啟浙江「1小時交通圈」。

想像一下，未來從寧波到舟山，不再需要依賴渡輪或跨海大橋，只需搭乘高鐵，短短幾分鐘內便能穿梭在深達78公尺的「世界最長海底隧道」會是什麼樣子？

陸媒《新華社》走進走進甬舟鐵路金塘海底隧道建設現場，近距離見證這項超級工程。目前正在興建甬舟鐵路全長76.4公里，設計時速250公里，是大陸《中長期鐵路網規劃》重大項目。作為甬舟鐵路全線控制性工程，其中金塘海底隧道不僅是交通動脈，更是一場深海技術的極致秀。海底隧道全長16.18千米，其中盾構隧道長11.21千米，建成後將成為「世界最長海底高鐵隧道。」

金塘海底隧道利用巨型盾構機在海床下鑽掘而成。這項工程最讓外界驚嘆，這項工程最讓外界驚嘆的，是動車組將以時速250公里的速度，穿梭在最深達78公尺的海底。這意味著隧道必須承受極高的海水壓力，施工難度與安全規格皆屬世界頂尖。

中鐵十四局項目總工程師韓鳳啟出，寧波段施工需穿越43處風險源，並歷經24次軟硬地層交替，其中硬岩佔比近70%，最高強度達200兆帕。為了在複雜的海底岩層中開路，工程團隊派出國產超大直徑盾構機「甬舟號」。

「甬舟號」這台機器如同特製的「鋼鐵穿山甲」，配備了最先進的導向與智能監測系統。根據最新進度，寧波段已累計掘進3182公尺，完成總任務的64%。目前這部巨型機器正挑戰硬岩占比高達70%的極端路段，岩石硬度最高達200兆帕，對機械刀具是極大的考驗。

▲ 大陸在海底興建「深海空間站」讓施工人員靈活調度手上工作。（圖／翻攝 新華社）

揭秘這座隧道的「黑科技」，最核心的莫過於「深海空間站」技術。這套飽和帶壓換刀技術，讓工作人員能在不離開高壓環境的情況下更換受損刀具，成功填補了大陸在該領域的技術空白。目前「甬舟號」已更換超過3000把刀具，這種在深海高壓下頻繁更換精密零件的操作，技術含量極高。

此外，為了確保兩頭對開的盾構機能在深海「相遇」，工程導入了自主研發的「深遠大模型」智能體系。這套系統能主動預控風險，讓施工誤差控制在2公分以內。這種精準度要求，確保了未來高鐵行駛時的穩定性。這不僅是硬體實力的展現，更是大數據與人工智能在重型工程領域的實戰應用。

這項工程對當地民眾生活將產生顯著影響。舟山過去是浙江唯一不通鐵路的地級市，往返寧波、杭州等地主要依賴公路。隨著金塘隧道的穩步推進，舟山將正式併入長三角高鐵網，達成「市市通高鐵」的目標。

隨著2026年年底通車，金塘海底隧道正為甬舟鐵路通車按下「加速鍵」。外界預期，這條橫跨海峽的鋼鐵龍骨，將為長三角區域一體化提供全新的動能。全線建成通車後，將徹底結束舟山不通鐵路的歷史，進一步織密浙江「1小時交通圈」。

▼ 金塘海底隧道將成為世界最海底高鐵隧道。（圖／翻攝 新華社）