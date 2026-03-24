　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

揭秘世界最長海底高鐵隧道　未來以時速250公里穿梭深78公尺海底

▲▼ 探訪大陸興建世界最長海底高鐵隧道 。（圖／翻攝 新華社）

▲ 探訪大陸興建世界最長海底高鐵隧道 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

大陸指標性工程「甬舟鐵路」金塘海底隧道，目前正進入最關鍵的深海掘進階段。這座全長16.18公里的超級工程，完工後將正式成為「世界最長的海底高鐵隧道」。根據承建單位中鐵十四局最新數據，寧波段施工已完成64%，這座連結陸地與離島的深海通道，正朝著2026年年底精準對接的目標邁進，屆時結束舟山不通高鐵的生活，開啟浙江「1小時交通圈」。

想像一下，未來從寧波到舟山，不再需要依賴渡輪或跨海大橋，只需搭乘高鐵，短短幾分鐘內便能穿梭在深達78公尺的「世界最長海底隧道」會是什麼樣子？

陸媒《新華社》走進走進甬舟鐵路金塘海底隧道建設現場，近距離見證這項超級工程。目前正在興建甬舟鐵路全長76.4公里，設計時速250公里，是大陸《中長期鐵路網規劃》重大項目。作為甬舟鐵路全線控制性工程，其中金塘海底隧道不僅是交通動脈，更是一場深海技術的極致秀。海底隧道全長16.18千米，其中盾構隧道長11.21千米，建成後將成為「世界最長海底高鐵隧道。」

金塘海底隧道利用巨型盾構機在海床下鑽掘而成。這項工程最讓外界驚嘆，這項工程最讓外界驚嘆的，是動車組將以時速250公里的速度，穿梭在最深達78公尺的海底。這意味著隧道必須承受極高的海水壓力，施工難度與安全規格皆屬世界頂尖。

中鐵十四局項目總工程師韓鳳啟出，寧波段施工需穿越43處風險源，並歷經24次軟硬地層交替，其中硬岩佔比近70%，最高強度達200兆帕。為了在複雜的海底岩層中開路，工程團隊派出國產超大直徑盾構機「甬舟號」。

「甬舟號」這台機器如同特製的「鋼鐵穿山甲」，配備了最先進的導向與智能監測系統。根據最新進度，寧波段已累計掘進3182公尺，完成總任務的64%。目前這部巨型機器正挑戰硬岩占比高達70%的極端路段，岩石硬度最高達200兆帕，對機械刀具是極大的考驗。

▲▼ 探訪大陸興建世界最長海底高鐵隧道 。（圖／翻攝 新華社）

▲ 大陸在海底興建「深海空間站」讓施工人員靈活調度手上工作。（圖／翻攝 新華社）

揭秘這座隧道的「黑科技」，最核心的莫過於「深海空間站」技術。這套飽和帶壓換刀技術，讓工作人員能在不離開高壓環境的情況下更換受損刀具，成功填補了大陸在該領域的技術空白。目前「甬舟號」已更換超過3000把刀具，這種在深海高壓下頻繁更換精密零件的操作，技術含量極高。

此外，為了確保兩頭對開的盾構機能在深海「相遇」，工程導入了自主研發的「深遠大模型」智能體系。這套系統能主動預控風險，讓施工誤差控制在2公分以內。這種精準度要求，確保了未來高鐵行駛時的穩定性。這不僅是硬體實力的展現，更是大數據與人工智能在重型工程領域的實戰應用。

這項工程對當地民眾生活將產生顯著影響。舟山過去是浙江唯一不通鐵路的地級市，往返寧波、杭州等地主要依賴公路。隨著金塘隧道的穩步推進，舟山將正式併入長三角高鐵網，達成「市市通高鐵」的目標。

隨著2026年年底通車，金塘海底隧道正為甬舟鐵路通車按下「加速鍵」。外界預期，這條橫跨海峽的鋼鐵龍骨，將為長三角區域一體化提供全新的動能。全線建成通車後，將徹底結束舟山不通鐵路的歷史，進一步織密浙江「1小時交通圈」。

▼  金塘海底隧道將成為世界最海底高鐵隧道。（圖／翻攝 新華社）

▲▼ 探訪大陸興建世界最長海底高鐵隧道 。（圖／翻攝 新華社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 4185 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普髮夾彎！收回轟伊朗「48小時最後通牒」內幕曝
直播爆料高虹安收柯文哲700萬！　李貞秀道歉
台股大怒神！　老手兵推2情境可抄底
知名瑜珈教室無預警歇業！負責人捲款失聯
快訊／高雄富邦漢神BOT工地「鋼筋從天而降」　2車慘遭砸
快訊／20多歲女後壁湖溺水　宣告不治
快訊／爆冷！民進黨新莊初選出爐　2美女新人出線

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「京圈富少」教炒股詐害500多人　「內幕群」投資指導從來沒賺過

揭秘世界最長海底高鐵隧道　未來以時速250公里穿梭深78公尺海底

「高市經濟學」飲鴆止渴？　陸官媒：訪美的「國防泡沫」難救經濟

11年來最早的一日！廣東佛山達入夏標準　連5日均溫破22度　

伊朗開闢安全走廊10日後　首艘中國安徽籍船舶率先「復航」荷莫茲

陸「考古出海」赴埃及古孟菲斯城　發現2500年前古埃及法老神廟遺跡

習近平考察雄安新區　建設雄安中關村科技園為下階段重點

快訊／又來了！中國海警再闖金門海域喊「常態執法巡查」

搶占陸「十五五」先機！看好AI、銀髮商機　百名廈門台商共話發展

貴州小學生2死14傷！7人座恐怖超載猛撞貨車　震驚陸官方督辦徹查

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

最美抗癌女神王韡蒨離世　曾勵志PO光頭照「所有安排都是最好安排」　小心淋巴癌6警訊

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

新北無照猴騎改裝車載妹拒檢！台64蛇行狂飆　警拔槍喊趴下

舅為甥出氣！挖藥頭雙眼割爛臉　百果山「殺人坑」神祕傳說曝光　玄學師喊錯在曝屍：馬上有報應

「京圈富少」教炒股詐害500多人　「內幕群」投資指導從來沒賺過

揭秘世界最長海底高鐵隧道　未來以時速250公里穿梭深78公尺海底

「高市經濟學」飲鴆止渴？　陸官媒：訪美的「國防泡沫」難救經濟

11年來最早的一日！廣東佛山達入夏標準　連5日均溫破22度　

伊朗開闢安全走廊10日後　首艘中國安徽籍船舶率先「復航」荷莫茲

陸「考古出海」赴埃及古孟菲斯城　發現2500年前古埃及法老神廟遺跡

習近平考察雄安新區　建設雄安中關村科技園為下階段重點

快訊／又來了！中國海警再闖金門海域喊「常態執法巡查」

搶占陸「十五五」先機！看好AI、銀髮商機　百名廈門台商共話發展

貴州小學生2死14傷！7人座恐怖超載猛撞貨車　震驚陸官方督辦徹查

身分曝光！機師煞車「用命救全機」　乘客：是英雄

林秉文棄保潛逃疑遭槍殺身亡　新北院：若確認將判公訴不受理

鄰居「回收物塞爆樓梯」淹沒出口　勸說被嗆：我有背景！律師教1招

裝潢全選白卻翻車？滿屋色差超崩潰　盤點設計師沒說的眉角

個資被狂轉！四叉貓曝「無法撤告原因」　預計明年更換身分證字號

換季狂感冒！醫激推「最強百菇湯」　多加2蔬菜抗發炎效果加倍

杜汶澤與孫盛希正面對決 阿龐壓力爆表狂喊退出

柯志恩首場政見會喊「13579」　自詡教育市長！0派系、0霸凌

電子業強人北醫捐贈大體　家屬：生命最後的華麗轉身

承載百年記憶！縱谷文化與景觀再生　安通驛站獲台灣景觀大獎

柳演錫新劇遭附身妖嬌大跳　私下與IVE COVER〈LOVE DIVE〉

大陸熱門新聞

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

30歲陸男「全職搖盲盒」年入137萬

又來了　中國海警再闖金門海域

20歲女脖子痛1週竟患「胃癌」已全身轉移

「伊朗徹底豁出去」　陸官媒分析6結局全球難倖免

「梅姨」落網前無任何照片！畫像師喊：終於等到這天

東北虎進村「逛吃」由保險公司買單　

陸外交部批美：別讓不該開始的戰爭再繼續

陸女赴泰打工連發7條「救我」　最後影像遭嫌犯拖拽

火光四濺！陸女在浴室吹頭髮竟「起火爆炸」

陸「考古出海」赴埃及古孟菲斯城 發現2500年前古埃及法老神廟遺跡

貴州小學生2死14傷！7人座恐怖超載猛撞貨車

小米新SU7首批新車交付 雷軍親自替車主開門送行

躲藏23年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網

更多熱門

相關新聞

世界最長海底高鐵隧道潛盾作業啟動 舟山群島將可「坐火車」抵達

世界最長海底高鐵隧道潛盾作業啟動 舟山群島將可「坐火車」抵達

世界最長、直徑最大的海底高鐵隧道潛盾施工作業今（16）日在「定海號」及「甬舟號」兩部超大直徑盾構機刀盤同時轉動下正式啟動。這條甬舟鐵路金塘海底隧道將連接寧波及舟山兩市，全長約16.18公里，是全球目前長度最長、直徑最大、地質最複雜、施工難度最大的海底高鐵隧道，建成後將改寫舟山群島「不通火車」的歷史。

全球最長海底隧道啟動「盾構掘進」穿海作業

全球最長海底隧道啟動「盾構掘進」穿海作業

巨大鯨魚浮出台中街頭！24小時開放

巨大鯨魚浮出台中街頭！24小時開放

陸北方首條「海沉管」隧道通車 6車道打造「大連灣」5分鐘生活圈

陸北方首條「海沉管」隧道通車 6車道打造「大連灣」5分鐘生活圈

第一段沉管下水進行密封性考驗 「世界最寬」深中海底隧道2024年通車

第一段沉管下水進行密封性考驗 「世界最寬」深中海底隧道2024年通車

關鍵字：

甬舟鐵路海底隧道高鐵建設深海掘進舟山交通

讀者迴響

熱門新聞

孫芸芸26歲超正女兒爆未婚生子！

孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！

快訊／「百億賭王」林秉文驚傳柬埔寨遭槍殺

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

即／伊朗2大能源設施遭轟炸　周圍民宅受損

即／美德州煉油廠爆炸　官方急發避難令

嗆「青鳥去曬太陽」炎上！闆娘淚崩4度鞠躬

新北女國中生遭學姊霸凌　10人送辦

孫芸芸女兒剛生完「正臉模樣曝」！

明變天！　雨區擴大時間曝

快訊／7張千萬發票無人領　最低付11元共享機車服務費中獎

他封住家中「真正漏洞」：蚊子消失三個月

好市多瘋搶「冷凍藍莓」吃1補5！藥師激推：吸收率多25%

更多

最夯影音

更多
A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD
百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面