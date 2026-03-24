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基隆「瑜珈境」無預警歇業！負責人驚傳捲款失聯　業者急發公告

▲▼ 知名瑜珈教室近期爆發無預警歇業 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆知名瑜珈教室近期爆發無預警歇業。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆知名瑜珈教室「瑜珈境」近期爆發無預警歇業情形，許多持續定期上課的學員們紛紛在繳了月費後毫無通知，如往常一般到了教室才發現人去樓空，更將社群媒體裡的學員群組戲稱為自救會，日前百餘名學生、教師集體向市議員施偉政陳情，控訴瑜珈教室收費後人去樓空、誘騙老師投入資金入股抵銷虧損等惡行。

施偉政表示，經向市府查證後得知瑜珈境教室申請短期補習班核准資格教學，依照法規規定補習班有下列情形者，應依下列規定辦理退費。補習班因違法而受直轄市、縣（市）主管教育行政機關廢止設立之處分者，補習班應按處分後賸餘課程時數比例退還當期開班已繳費用；其受停止招生處分，學生提出退費要求者，亦同。第一項退費事由及退費規定，直轄市、縣（市）主管教育行政機關為提升對消費者權益之保護或其他公益性因素，得於自治法規訂定相關規範及賠償性規定。

施偉政指出，市政府需經三個月無營運事實認定，才能要求勒令歇業，讓學員可開始依照上課比例索賠退費，但學員及老師質疑市府該如何起算所謂的「無營運起始日」，希望主管機關基隆市政府教育處應了解學員陳情內容並儘速進行認定，阻止惡劣行為人脫產，讓受害學員們能早日辦理退費。

▲▼ 知名瑜珈教室近期爆發無預警歇業 。（圖／記者郭世賢翻攝）

境瑜珈（施化難陀有限公司）公告指出，因負責人目前失聯，公司實際營運與財務管理已無法正常運作。自2026年03月24日起，已停止所有課程與入場服務。

目前公司無法實際處理會員退費與會籍事宜，相關退費與權益保障，將由主管機關與可法機關依法後續處理。若本公司依規投保之履約保證或相關機制啟動，相關賠償或補償方式將由主管機關主導 後續若有法院接管或債權登記窗口，本公司將在能力範圍內盡力配合公告。

敬請所有會員保留好繳費收據、合約、會員卡與儲值紀錄；向「臺北市政府教育局」與「消費者保護官」提出申訴或登記，以保障自身權益。現場老師僅為公司聘任之授謀人員，不負責會籍、財務與退費事務，敬請直接向主管機關洽詢。

據了解，瑜珈教室負責人自2007年開始每年前往印度跟隨上師阿帝亞難陀(Swami Sri Adhyatmanandaji Maharaj)深入學習瑜珈的修行知識與方法，除了瑜珈體位法，更在瑜珈哲學、靜坐冥想與生命能量呼吸法的領域上有深入的了解與練習經驗，秉持著施化難陀瑜珈（SIVANANDA YOGA）SERVE、LOVE、GIVE、PURIFY、MEDITATE、REALIZE) 的精神為座右銘。

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