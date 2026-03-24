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黃金救命鏈！嘉義基督教醫院結合119　救回15例心肌梗塞

▲▼ 「救命關鍵在院前！嘉基24小時心導管團隊結合119，精準搶救每一顆受傷的心」 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 救命關鍵在院前！嘉基24小時心導管團隊結合119，精準搶救」。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「心肌梗塞的搶救，每一分鐘都可能決定生死。」作為嘉義市唯一重度級急救責任醫院，嘉義基督教醫院（以下簡稱嘉基）具備 24 小時緊急心導管手術處置能力，全天候守護雲嘉南地區生命。今（24）日嘉基舉辦成果記者會，宣布 114 年透過「醫消合作」雲端預警系統打造的「黃金救命鏈」，成功救回 15 例急性心肌梗塞患者，救治率達 100%，寫下零死亡率的佳績。

▲▼ 「救命關鍵在院前！嘉基24小時心導管團隊結合119，精準搶救每一顆受傷的心」 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基副院長林明憲指出，急性心肌梗塞的關鍵在於「搶時間」，每延誤一分鐘，猝死風險便隨之增加。過去患者須到院後才啟動檢查與會診，往往耗費寶貴時間；如今透過消防局救護車配置的 12 導程心電圖設備，患者在車上即可將數據傳輸至雲端。急診醫學部黃漢群醫師表示，這套系統讓醫院能「提前備戰」，已有患者從送抵急診到進入心導管室，僅花費短短 17 分鐘。

▲▼ 「救命關鍵在院前！嘉基24小時心導管團隊結合119，精準搶救每一顆受傷的心」 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義市政府消防局副局長李宗儒強調，救護員是救命鏈的第一環，透過與嘉基醫療團隊的即時接軌，成功將搶救時程大幅提前。心臟血管科李冠穎醫師說明，目前最有效的治療是透過微創導管技術打通血管並置放支架，而療效與「送醫時間」高度正相關。

▲▼ 「救命關鍵在院前！嘉基24小時心導管團隊結合119，精準搶救每一顆受傷的心」 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

李醫師特別提醒，心肌梗塞已出現年輕化趨勢，抽菸、高油高鹽、熬夜及高壓是主因。若出現胸悶、胸痛（持續數分鐘）、冒冷汗，或疼痛延伸至左肩、下巴等症狀，應立即撥打 119 求助。副院長林明憲強調，114 年除了醫消合作個案全數救回外，自行到院患者的成功率也高達 98% 以上。未來嘉基將持續深化與消防單位合作，用科技與專業守住更多寶貴生命。

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