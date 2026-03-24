「京圈富少」教炒股詐害500多人　「內幕群」投資指導從來沒賺過

▲大陸官方公佈一起利用短影音平台訛詐股市投資人的案例。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸短影音與直播平台近年持續在社會上擴大影響力，然而，部分網紅以投資專家形象吸引粉絲，帶來不少社會問題。一名自稱「京圈富少」的王姓網紅，因非法薦股遭證券監管與公安機關查處，涉案受害者達四、五百人、金額逾千萬元（人民幣，下同），最終被法院判刑，引發市場關注。

《央視新聞》報導，近期，一名平台粉絲超百萬的所謂「富二代」網紅因非法薦股被證券監管和公安部門聯合查處。

一名王姓投資人在短影音平台關注到自稱「京圈富少」的王姓網紅，該網紅透過展示豪車、豪宅及投資收益截圖吸引不少粉絲。王先生先後支付數千元打賞進入粉絲群，後又轉帳15萬元加入所謂「核心群」，以獲取「內幕消息」。

不過，在核心群組中，王姓網紅會直接指示買入股票時機與標的，但王先生未獲利，反而虧損，總投入超過300萬元，最終損失近100萬元。根據監管資料顯示，2024年8月至2025年2月，北京證監局共收到40多封針對王姓網紅的舉報，舉報人累計支付費用近500萬元，實際損失可能更高。

警方調查發現，王姓網紅並未取得證券投資諮詢相關資格，卻從事收費薦股行為，已構成非法證券投資諮詢，此外，王姓網紅所展示的豪車與豪宅均為租借，用以塑造「富二代」形象，並宣稱透過炒股致富，吸引投資人加入。

最終確認，遭王姓網紅訛詐的受害者遍佈大陸全國各地，約四、五百人，涉案金額超過1000萬元。北京市朝陽區人民法院2025年10月以非法經營罪判處王某有期徒刑兩年六個月，並處罰金1500萬元。