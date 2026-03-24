國小童每5人就1人社交焦慮！拒學風險高近4倍、超過6成陷失眠

▲兒福聯盟調查發現，國小學童社交焦慮現象增加。（圖／兒福聯盟）

記者林育綾／台北報導

開學一個多月應該是孩子與同儕建立友誼的熱絡期，但校園裡的「社恐」現象卻日益明顯，兒福聯盟針對全台1,255位國小高年級生進行調查，發現每5名學童就有1人出現社交焦慮特徵（18.6%），且焦慮學童產生「不想上學」念頭的比例高達17.3%，是一般生的3.8倍；更有63.9%出現睡眠困擾，幾乎天天失眠的比例（11.9%）也達一般生的2.6倍，顯示人際壓力已對孩子身心造成明顯影響。

兒盟今（24）日公布《2026年兒童人際關係與社恐現況調查報告》發現，這些社交焦慮的孩子在人際互動中往往選擇退縮，不論是在現實中避免互動，或在網路上不敢表達自己，長期的人際挫折容易影響情緒與生活。更令人擔心的是，近3成焦慮學童在遇到困擾時「不會向任何人求助」，若家庭關注焦點又集中在成績，恐讓家中也成為壓力來源，使孩子更容易躲進網路世界尋求慰藉。

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▲兒福聯盟公布《2026年兒童人際關係與社恐現況調查報告》，發現焦慮人數增加。（圖／兒福聯盟）

●每5人有1人社交焦慮，外向「E人」也難逃壓力

近年MBTI人格測驗成為熱門話題，調查顯示，27.4%學童自認為內向「I人」，43.3%自認為外向「E人」。然而數據指出，社交焦慮並非內向者的專利，除了整體有18.6%學童出現社交焦慮特徵外，即使是被視為外向的「E人」，仍有11.2%符合社交焦慮指標。

兒盟提醒，活潑外向的孩子可能只是戴著「社交面具」，內心仍承受壓力。若師長僅依性格標籤判斷孩子狀態，可能忽略外向孩子隱藏的求助訊號。

●近半數孩子感到疏離，社交能力6年明顯退步

孩子的社交焦慮增加，從調查顯示，同儕支持系統逐漸薄弱，將近半數孩子在難過或受挫時，感到同儕很少會安慰（46.9%）或提供協助（36.1%），另有36.2%的學童下課後沒有固定玩伴。

同時，也有約一成孩子經常遭遇取笑、排擠等隱形敵意，校園生活孤單感逐漸增加。

更值得注意的是，與2019年相比，孩子的人際能力出現明顯退步。「不知如何交朋友」比例由23.3%升至38.3%，「不敢表達真實想法」比例突破半數（51.6%）。

而「吵架後不知道怎麼和好」的比例，也從42.4%上升至56.9%，顯示孩子在人際修復能力上出現斷層。

▲兒福聯盟調查發現，孩童社交能力明顯退步。（圖／兒福聯盟）

●人際壓力升高，拒學與失眠問題浮現

人際關係處理不當，對孩子身心影響明顯。調查顯示，焦慮學童因社交壓力產生「不想上學」念頭的比例為17.3%，遠高於一般生的4.5%。

此外，睡眠問題也成為警訊，超過6成（63.9%）焦慮學童曾出現睡不好情況，其中11.9%幾乎天天失眠，是一般生的2.6倍。兒盟指出，這代表社交焦慮不只是情緒問題，也可能進一步影響孩子的生理健康。

●現實退縮、網路反擊，虛擬世界成避風港

當人際壓力超出負荷，孩子在虛實場域的社交行為呈現明顯差異。調查發現，面對校園挑釁時，高達32.7%的孩子選擇逃避，例如假裝沒聽到或刻意遠離對方。

然而在網路世界中，孩子的反應卻相對激烈。若遭遇網路衝突，選擇直接反擊的比例達21.7%，明顯高於現實情境，呈現「現實沉默、網路開火」的現象。

此外，有24%的孩子表示寧願自己一個人，29%認為與網友聊天比見面容易，42.5%表示在網路上與同學互動更多。雖然螢幕能暫時降低壓力，但也減少了面對面解決衝突的練習機會。

更值得注意的是，當面臨網路攻擊時，僅9.6%的焦慮學童會主動制止（一般生為24.4%），顯示這群孩子在人際自我保護能力上相對不足。

●家庭對話只剩成績，恐成「第二壓力現場」

家庭原本應是孩子的支持系統，但不當的親子互動方式也可能成為壓力來源。調查顯示，社交焦慮學童與家人互動時，對話內容常集中在「問功課」或「被責備」（18.4%），比例明顯高於一般生（11.5%）。

當家庭對話缺乏情緒支持，孩子在遭遇人際困擾時更容易選擇封閉或向外尋求認同。近三成（28.9%）焦慮學童表示遇到困難時不會向任何人求助，而選擇向網友求助（11.7%）或偏好與網友聊天（36.9%）的比例也明顯較高。

兒盟指出，若家庭無法成為情緒支持的安全場域，孩子在人際困境中更容易感到孤立無援。

▲兒盟針對孩子人際困境，提出3大呼籲。（圖／兒福聯盟）

●兒盟提出3大呼籲：別讓孩子成為社交孤島

兒盟指出，當孩子在人際中找不到支持時，退縮與轉向網路往往不是選擇，而是缺乏其他選項，特別是已有社交焦慮狀況的孩子，不僅在人際上頻頻受挫，甚至出現拒學與失眠等身心反應，值得社會關注，因此提出3大呼籲：

1.【家長】用實體溫暖取代數位避風港，建立「求助信任與默契」

家長應意識到，當家庭對話只剩課業話題，孩子容易因缺乏情緒出口而躲進網路。建議每日保留一段「無3C的高品質陪伴時間」，將對話重心從功課移至人際與心情分享。

當孩子遇到挫折時，應先提供情緒支持，而非立即責備或給建議，讓家庭成為孩子願意主動求助的安全地帶，而非壓力的延伸。

2.【學校】落實社交情緒教育，教孩子「練習衝突、學會和好」

「友善校園」不應只是口號，學校應將社交情緒學習（SEL）具體化，透過情境演練培養孩子的情緒調節與衝突處理能力，學習如何覺察不安、面對衝突並打破僵局。同時，當校園出現分組落單、嘲諷取綽號或隱形排擠時，教師應積極介入，避免人際孤立演變為校園霸凌。

3.【社會大眾】建構孩子的支持網絡

社交焦慮並非單純的「害羞」，而是真實存在的身心壓力。政府與社會應加強心理健康教育，避免將孩子的退縮簡單標籤化。師長可善用兒盟提供的「兒童社交焦慮量表」，針對長期退縮、失眠或拒學的學童進行評估，及早辨識隱形焦慮，建立更完善的支持系統。

兒盟也提供多元支持資源，包括：LINE線上諮詢（13–18歲青少年搜尋@youthplus_cwlf、12歲以下兒童搜尋@cwlfkid12）、兒童與少年專線服務，以及台中「少年+」實體據點，協助孩子在遇到困難時獲得即時支持。