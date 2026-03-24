膽結石恐引發敗血症　嘉榮微創ERCP術成功救回50歲男

▲膽結石引發急性膽管炎恐致敗血症，嘉榮ERCP微創即時救命 。（圖／灣橋榮院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一名居住於嘉義、具有膽結石病史的50歲男性「阿國」（化名），日前突然感到右上腹悶痛，並伴隨畏寒、發燒、食欲不振及噁心症狀。起初阿國誤以為只是普通感冒引起腸胃不適，自行服用退燒藥觀察，不料隔日症狀急遽惡化，眼睛與臉色明顯發黃，尿液竟呈現深茶色，家人驚覺有異，緊急將其送往臺中榮民總醫院嘉義分院急診室。

經嘉榮醫療團隊抽血檢查發現，阿國的白血球、膽紅素與肝臟酵素數值異常飆升；腹部電腦斷層掃描顯示，總膽管已被結石嚴重阻塞，確診為「急性膽管炎」。考量病情緊急，肝膽腸胃科呂家嘉醫師立即安排「經內視鏡逆行性膽胰管攝影術（ERCP）」，成功取出阻塞結石並解除感染源，讓阿國轉危為安，避免演變成致命的敗血症或休克。

嘉榮肝膽腸胃科呂家嘉醫師指出，急性膽管炎是極具危險性的內科急症。當膽囊結石掉落並嵌頓在總膽管時，膽汁無法順利排出，膽道內壓力升高，細菌會隨之迅速滋生並進入血液。呂醫師提醒，若出現**「右上腹痛、發燒、黃疸（眼白發黃）、茶色尿、灰白便」**等徵兆，切莫以為是小感冒而延誤就醫，治療的黃金時間往往攸關生死。

呂家嘉醫師表示，ERCP 是目前處理膽道阻塞最關鍵的治療手段。此術式透過內視鏡由口腔進入消化道，無需傳統「開腹」手術，即可擴大膽管開口並取出結石。這項微創治療具備「傷口小、恢復快」的優勢，能在最短時間內改善感染。呂醫師強調，對於高齡長輩，或合併有心臟病、糖尿病等不適合接受大手術的族群，ERCP 是風險相對較低且效益極高的選擇。

呂家嘉醫師進一步說明，雖然 ERCP 屬侵入性處置，術後約有 5% 至 10% 的併發症機率（如胰臟炎或出血），但嘉榮專業醫療團隊會在術前針對病患年齡、感染程度與共病情形進行精準評估。透過醫病充分溝通與術後嚴謹監測，多數患者皆能安全完成治療。嘉榮深耕在地醫療，致力引進先進微創技術，守護雲嘉南鄉親的生命安全。