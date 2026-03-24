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孕期碰毒母嬰遭殃！懷孕藥癮女性新增醫療補助　守護母嬰健康

▲▼今年心防所新增的補助項目「高層次超音波」、「羊膜穿刺」，能即早掌握胎兒健康狀況。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲今年心防所新增的補助項目「高層次超音波」、「羊膜穿刺」，能即早掌握胎兒健康狀況。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局為守護藥癮女性及新生命的健康，針對藥癮女性新增醫療補助，除原有的婦幼照護資源外，新增高層次超音波、羊膜穿刺等自費產檢項目補助，以及結紮與長效性避孕措施補助，提供有戒癮需求的懷孕婦女各項產檢服務及補助，減輕醫療照護經濟負擔。並能提升戒癮動機，復歸社會。

使用毒品是複雜的生理、心理及行為問題，對女性影響尤為深遠，懷孕初期若施用毒品恐引發流產、早產、免疫力下降、心血管及神經系統的危害，並間接影響寶寶未來的身體健康發展，如畸形、唇顎裂、生長遲緩等，嚴重恐導致寶寶死亡。

▲▼今年心防所新增的補助項目「高層次超音波」、「羊膜穿刺」，能即早掌握胎兒健康狀況。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮縣衛生朱家祥局長表示，藥癮女性在孕期往往面臨極大的生理與心理煎熬，常因經濟壓力或社會汙名而逃避就醫。今年心防所新增的補助項目「高層次超音波」、「羊膜穿刺」，能即早掌握胎兒健康狀況，發現異常，也能透過醫療團隊提前預備手術或特殊照護計畫，避免孩子出生後措手不及。此外，考量藥癮女性生活穩定度也提供結紮及長效性避孕措施補助，幫助她們在身心準備好之前，擁有身體的自主權。 

▲▼今年心防所新增的補助項目「高層次超音波」、「羊膜穿刺」，能即早掌握胎兒健康狀況。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

目前接受花蓮縣身心健康及成癮防治所毒品危害防制中心個案管理的小雅分享，「看著超音波畫面，我才意識到我的選擇，真的會影響他一輩子。」她在懷孕期間曾深陷藥癮無法自拔，因害怕面對孩子的狀況及高昂的檢查費，一度想放棄產檢。在個管師的極力勸說與醫療補助支持，小雅接受「高層次超音波」檢查。不幸地，檢查結果顯示胎兒患有唇顎裂，但這個結果卻成了小雅生命的轉捩點。因即早發現，醫療團隊能提前介入諮詢及治療，協助她媒合術後修復資源，因為心防所個管師的協助讓小雅下定決心戒除藥癮，要在孩子出生前做好最萬全的準備。

▲▼今年心防所新增的補助項目「高層次超音波」、「羊膜穿刺」，能即早掌握胎兒健康狀況。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
朱家祥進一步說明，成癮是腦部的慢性疾病，心防所毒品危害防制中心整合資源及跨專業醫療團隊，包含婦產科、兒科、身心科與個管師，提供藥癮女性婦幼照護的守護，透過醫療讓每一位藥癮女性都能獲得醫療的照護，勇敢面對生命挑戰。
 
花蓮縣身心健康及成癮防治所呼籲：孕期不碰毒，寶寶更幸福。若您或身邊的親友有相關需求，可撥打毒品危害防制中心免費諮詢專線0800-770885（請請您，幫幫我），或洽心防所專線03-8311486，將由個管師提供專業的協助。

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關鍵字：

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