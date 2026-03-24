罵政府重啟核能「臉書帳號就被停權」　蘇一峰：水非常的深

▲胸腔科醫師蘇一峰。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

總統賴清德日前宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件，預計本月底提送再運轉計畫至核安會審查。對此，經常關注時事的胸腔科醫師蘇一峰透過粉專發文評論此事，但沒想到，他後來就用個人帳號表示，他的帳號又被停了，「能源的水非常的深！」

蘇一峰用粉專批評「騙騙騙」

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醫師蘇一峰在臉書粉專發文，直言民進黨的反核立場，會阻礙國家進步，「浪費數不盡的公帑，現在搞得能源不足，環境也被綠能所破壞，臉皮這麼厚完全不用出來道歉？」蘇一峰也提到，面對能源不足與環境爭議接連出現，相關學者卻沒有發聲，「那些廢核的學者都死光啦，現在乖得像鵪鶉一樣，綠能搞得貪污又破壞環境！就是騙騙騙！」

蘇一峰帳號又被停了

結果蘇一峰昨晚就在個人臉書上表示，「我的帳號又被停了！上次被停是在罵能源光電綠能，這次也是講能源被停！能源的水非常的深」。他還接著說，最近多罵了政府搞的非核家園，然後又要重啟核能，浪費人民的納稅錢，幾兆的納稅錢都被丟進水裡了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「口罩事件那一年也是罵了很多『校正回歸』，結果某天無預警被噤聲」、「你可能碰到他們最敏感的那一塊」。民眾黨立委陳昭姿也留言，「蘇醫師，因為你的追蹤者太多，影響力太大」。