嚇壞！新北學童上學遭怪男拍傘釀傷　他曝心情差：還沿路踹機車

▲新北淡水區1名女童撐傘上學突被拍打，曹姓男子被依傷害罪起訴 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區一名45歲曹姓男子，在中山路上無故拍擊一名國小六年級女童的雨傘，造成雨傘毀損，並導致女童右手背約1公分擦傷。女童父親報案後，警方調閱監視器畫面鎖定曹男身分，依法移送偵辦並完成兒少保護通報。士林地檢署偵查後認定曹男犯嫌明確，依傷害等罪嫌提起公訴。

去年11月13日清晨7時許，曹男行經淡水區中山路162號前，當時天候下雨，曹男淋雨步行於人行道上，與手持伸縮雨傘遮雨、正步行上學的王姓國小六年級女童迎面而來。雙方擦身而過之際，曹男竟突然伸手拍擊女童所持雨傘，導致雨傘骨架毀損，並造成女童右手背約1公分擦傷。

女童父親事後報案，淡水警分局接獲通報後成立專案小組，擴大調閱沿線監視器畫面，確認45歲曹姓男子涉案，並於同日13時許通知其到案說明。警方訊後移送偵辦，並完成兒少保護通報。

警詢、偵查時，曹男辯稱，案發當時因工作不順、心情不佳，與撐傘「小妹妹」擦身時僅以右手撥開對方雨傘，未料對方隨即離開；他並供稱，因情緒不佳，之後沿路隨機出腳踢倒路旁機車。

檢方綜合被害女童診斷證明、雨傘毀損情形及監視器影像等證據，認定曹男拍擊行為已造成學童受傷與財物毀損，犯嫌明確，依法提起公訴。