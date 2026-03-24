出戰台北市長？沈伯洋喊尊重選對會　莊瑞雄笑：我準備幫他募款了

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對首都市長布局，儘管行政院副院長鄭麗君呼聲最高，卻受關稅因素與個人意願影響而有變數，傳出民進黨立委沈伯洋出線機率大增。對此，沈伯洋今（24日）回應，去年開始一直有民眾推薦，對黨而言，傾聽民意都是正常流程，民進黨有成熟的提名機制，尊重選對會最終決定，相信黨內會推出最強人選。一旁的選對會成員、民進黨團幹事長莊瑞雄則打趣表示，「你看我的臉，我準備幫他募款了」，各位觀察沈伯洋出現的頻率，就可以稍微看出端倪。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜、副幹事長沈伯洋和副書記長吳沛憶今（24日）召開輿情回應記者會。針對被點名重返綠營台北市長人選，沈伯洋表示，民進黨本身有非常成熟的選對會提名機制，一切都尊重選對會。對他來說，現在還是黨團幹部，且明天還有軍購條例要審，能否讓政院版軍購條例順利過關才是最重要的事情。

沈伯洋說，去年開始一直都有民眾推薦，「當然以黨的責任我們都是傾聽民意，所以這個都是正常的流程，但最終的決定在我們黨成熟的機制都是看選對會」，相信黨內自然會推出最強的人選。

同時身為選對會成員的莊瑞雄則打趣表示，「你們問他不準。我是選對會」，看他出現頻率高不高，以及回應媒體的內容，「這何止是選首都市長的料，這選什麼都可以了」。

莊瑞雄還笑稱，「他本人你現在問不出什麼的，你看我的臉，我準備幫他募款了」。

莊瑞雄強調，首都提名是重中之重，大家不用太急，2022年民進黨台北市長候選人陳時中7月10日才提名，桃園更晚，自己上次也講過了，六都各黨人選不會是阿貓阿狗，一定都是強棒，「像我旁邊這個，內涵、顏值，開什麼玩笑，如果真的是沈伯洋的話，競選團隊在組比別人都還要快」。

不過莊瑞雄也說，「我們對他有期待」，但他本人都已經講得這麼保守，自己也不知道最後到底是誰，拭目以待，各位觀察沈伯洋出現的頻率，就可以稍微看出端倪。