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基隆義消校閱登場　謝國樑：強化裝備與訓練、守護城市安全

▲▼ 基隆,義勇消防,防災訓練,消防裝備,救災。（圖／基隆市政府提供）

▲市長謝國樑向長年協助消防工作的義消人員表達誠摯感謝。（圖／基隆市政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

基隆市政府與基隆市消防局為強化城市防災能量並校閱義勇消防人員訓練成果，22日上午於中山高中舉行「115年度義勇消防人員校閱暨常年訓練成果驗收活動」。市長謝國樑親自出席擔任校閱官，逐一檢視各區義消隊伍的精實戰力。透過編列預算提升裝備規格與福利待遇，市府展現與義消同仁並肩作戰的決心，確保這群守護市民生命的城市英雄，能在更安全的環境下執行各項救災與救護任務。

▲▼ 基隆,義勇消防,防災訓練,消防裝備,救災。（圖／基隆市政府提供）

▲▼基隆市消防局舉辦「115年度義勇消防人員校閱暨常年訓練成果驗收活動」。

▲▼ 基隆,義勇消防,防災訓練,消防裝備,救災。（圖／基隆市政府提供）

針對後勤支援部分，謝國樑於致詞時表示，義消人員平時積極支援警消執行各項勤務，是城市安全不可或缺的重要力量。市府114年度編列新台幣1,022萬元，用於購置義消應勤服裝與裝備，並辦理外縣市參訪交流；115年度再編列381萬5千元汰換新式消防工作服，並將參訪預算由60萬元提升至180萬元，持續強化義消後勤支援，讓同仁在執行救災、救護及防災宣導時更加專業、安心。

福利方面，謝國樑指出市府近期已與警察局及消防局展開研議，計畫透過今年追加預算的方式，落實「直轄市等級」加給，確保警察與消防同仁均能享有相應福利。相關預算案若能在議會順利通過，預計最快可於今年下半年正式實施，實質提升基層人員的待遇。

▲▼ 基隆,義勇消防,防災訓練,消防裝備,救災。（圖／基隆市政府提供）

▲▼市長謝國樑檢閱參與「115年度義勇消防人員校閱暨常年訓練成果驗收活動」隊伍。

▲▼ 基隆,義勇消防,防災訓練,消防裝備,救災。（圖／基隆市政府提供）

本次活動也展示了基隆市首創的「小幫浦射水救人」競賽。謝國樑特別提到，今年的競賽融入了更真實的模擬火災情境，新增共生面罩搶救受困民眾的演練項目，藉此強化義消面對災害與緊急事故的應變能力，將平時的訓練成果轉化為實戰救人的戰力。

▲▼ 基隆,義勇消防,防災訓練,消防裝備,救災。（圖／基隆市政府提供）

▲▼市長謝國樑向長年協助消防工作的義消人員表達誠摯感謝。

▲▼ 基隆,義勇消防,防災訓練,消防裝備,救災。（圖／基隆市政府提供）

消防局長游家懿補充說明，自114年1月1日起義消人員開始投入各消防分隊的值班勤務，統計至115年2月28日為止，累計值班時數已達4,647小時，減輕了警消同仁的勤務壓力。面對近年來義消招募不易的挑戰，消防局未來將持續透過專業訓練及證照制度的建立，吸引更多年輕世代加入義消行列，建立更健全的城市消防防護網。

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