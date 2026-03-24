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壯年農友咳不停竟是肺結核　精準診斷助他重返田間

▲▼ 咳不停竟是肺結核！灣橋分院精準診斷助壯年農友重返田間 。（圖／灣橋榮院提供）

▲咳不停竟是肺結核！灣橋分院精準診斷助壯年農友重返田間 。（圖／灣橋榮院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在嘉義竹崎務農的43歲李先生，正值壯年卻受持續咳嗽困擾數月，原以為只是感冒未癒，輾轉求醫皆不見好轉。直到至臺中榮總灣橋分院胸腔內科就診，經專科醫師莊子逸詳細評估並透過精準檢驗，最終確診為「肺結核」。在醫療團隊六個月的耐心陪伴與規律治療下，李先生現已康復，順利重拾鋤頭返回農務工作。

▲▼ 咳不停竟是肺結核！灣橋分院精準診斷助壯年農友重返田間 。（圖／灣橋榮院提供）

確診當下，李先生曾擔憂肺部受損影響體力，更憂心家庭生計。灣橋分院胸腔內科莊子逸醫師指出，肺結核是由結核分枝桿菌引起，常見症狀包含慢性咳嗽、痰、發燒及體重減輕。雖然台灣肺結核發生率已逐年從每10萬人口72.5例降至26.2例，成效顯著，但對於高齡或免疫力較弱族群，精準診斷仍是防治關鍵。

莊醫師強調，部分患者（如年長者）因痰液不足，傳統檢查難以取得樣本。此時，院方引進的「介入性支氣管鏡檢查」與「支氣管內視鏡超音波（EBUS）」便發揮關鍵作用，能深入胸腔不易觸及的部位精準採樣，不僅降低開刀風險，更大幅提升診斷率。

▲▼ 咳不停竟是肺結核！灣橋分院精準診斷助壯年農友重返田間 。（圖／灣橋榮院提供）

搭配精準的PCR分子診斷與標準化藥物流程，李先生在規律服藥下不僅縮短病程，更將傳染風險降至最低。李先生感激地表示，幸好有醫師的專業與鼓勵，讓他能重新找回健康與大口呼吸的權利。

▲▼ 咳不停竟是肺結核！灣橋分院精準診斷助壯年農友重返田間 。（圖／灣橋榮院提供）

臺中榮總灣橋分院表示，醫院長期致力守護雲嘉南地區民肺部健康，莊子逸醫師也提醒，若有長期咳嗽、不明原因發燒或呼吸困難，應儘速至門診檢查。透過專業團隊的早期介入，肺結核完全可以治癒，讓患者如同李先生一般，重迎健康人生。

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