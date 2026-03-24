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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顧立雄稱美不挺藍3800億版本　國民黨問：你是台灣還是美國防部長？

▲▼ 國民黨對軍購條例立場記者會-尹乃菁 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨文傳會主委尹乃菁。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

國防部長顧立雄23日表示，經過國防部與美方長時間的溝通，美方應該不會接受國民黨團提出的3800億元版本。國民黨文傳會主委尹乃菁今（24日）受訪時直言，她聽到覺得非常的震驚，也覺得非常的可悲。「顧立雄部長，您是中華民國的國防部長？還是美國的國防部長？」

尹乃菁指出，國民黨不管是在執政的時候或在野的時候，他們都是支持對美軍購，國民黨長期在執政時期也是、在野時期也是，都了解美國在整個的亞太戰略中，是重要的、堅定的一個盟友，且不管是在冷戰前，或者是冷戰結束之後，國民黨跟美國方面的溝通的管道，一向都是非常的暢通的。

尹乃菁提到，國民黨提出的3800億加N的版本，是合理的、有效的一個軍購，而且是符合台灣財政安全的軍購。大家都知道，軍購的發價單過來後，它要經過美國國會的同意批准，批准了之後，再把它編列在預算裡面，接著有再下一批的批價單來的時候，立法院也會盡速的來去通過、來去排審議通過，這就是「加N」的最重要的意義。這樣子的國防預算編列，不但符合國軍建軍計畫、符合台灣對美的軍事採購，是一個合理有效的。

尹乃菁說，大家對於「拉法葉案」、「鐽震案」印象都非常深刻，大家不能夠再經過一個沒有嚴格監督審議的商購預算，然後造成不可挽回的一個悲劇，所以國民黨編列的這樣的預算，才是最符合國家的需要的。

「請顧立雄部長時時記得，你是中華民國的國防部長，你不是美國的國防部長」，尹乃菁重申，他在考量整體的國防預算的時候，當然要站在中華民國的角度，當然要思考怎麼樣的採購預算，才符合我國的兵力整建計畫，才符合我國整體的需要，「軍事採購不是開願望清單欸」，並不是說，今天非常的想要美國賣給台灣F-35的戰機，然後列了願望清單美國就會賣給我們，應該不是吧。賴清德非常清楚知道國防預算不是這樣子編列的。但是他們現在在這個國防預算裡面，開出了一個大餅，1.25兆。其中藏了多少商購的預算、商購不為人知的貪腐在裡面？這個是要賴清德說清楚、講明白，顧立雄也要說清楚、講明白的地方。

尹乃菁說，今天如果說國防預算就是我國的願望清單，1.25兆恐怕還不夠呢，「我們希望編3兆、4兆、5兆，是不是這樣子？是不是這樣子呢就可以買到我們所想要的？那我們編列了這麼龐大的預算，1.25兆、3兆、4兆的時候，你對於國內的預算絕對會產生排擠的嘛」，因此，這樣不負責任的財政安全的國防預算，在野黨、國民黨，作為一個在國會的最大在野黨，當然要善盡監督的責任，這點是毋庸置疑的。

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顧立雄國民黨國防部長軍購

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