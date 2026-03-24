花蓮明廉國小籃隊奪全國5年級乙組總冠軍　市長貼紅榜

▲明廉國小籃球隊於2026年EBC全國籃球賽中表現亮眼，勇奪五年級男子乙組全國總冠軍。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市明廉國小籃球隊於2026年EBC全國籃球賽中表現亮眼，勇奪五年級男子乙組全國總冠軍，為花蓮爭光。花蓮市長魏嘉彥23日前往學校張貼紅榜，親自向師生表達祝賀與肯定，現場氣氛熱烈，與全校師生共同分享榮耀時刻。

魏嘉彥表示，看到明廉國小籃球隊在全國舞台上發光發熱，感到非常欣慰與感動，這份榮耀不僅屬於學校，更是整個花蓮的驕傲。他特別感謝學校教練的用心指導與家長的全力支持，讓孩子們能無後顧之憂地投入訓練，展現最佳實力。

魏嘉彥也提到，感謝前市長魏嘉賢現任縣議員，在任內積極打造明廉國小風雨球場，提供孩子們良好的訓練環境，讓籃球運動得以持續扎根與發展。他強調，市公所未來將持續關心體育發展，積極爭取與打造更多優質運動場域，讓花蓮的大小朋友都有更完善的空間可以運動與練習，逐步朝向「體育城市」的目標邁進。

同時，魏嘉彥也表示，花蓮市的運動場館資源歡迎吉安鄉及其他鄉鎮共同使用，促進區域間交流與競賽，帶動整體運動風氣。他也勉勵明廉國小籃球隊持續精進，未來在更多賽事中再創佳績。

明廉國小校長黃寶賢對於球隊奪冠表達高度肯定與感動，指出這份榮耀是學生努力、教練用心以及家長支持共同成就的成果。學校長期重視體育與品格教育並行發展，透過團隊運動培養學生紀律、責任感與合作精神，而此次奪冠正是最佳見證。

花蓮市公所未來將持續以實際行動支持基層體育發展，打造更完善的運動環境，讓運動成為城市文化的一部分，讓花蓮成為充滿活力與健康的體育城市。

